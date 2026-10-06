La Cámara de Diputados reanudará este martes por la tarde el debate en comisión del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía, una discusión que retoma su curso atravesada por el reciente fallo de la Corte Suprema que revocó la medida judicial que frenaba la venta de tierras a empresarios extranjeros.
El plenario, que nuclea a las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, fue convocado para las 15.30. La reanudación genera expectativa luego de que el encuentro de la semana pasada terminara de forma abrupta en medio de fuertes cruces y acusaciones cruzadas entre el dirigente social Juan Grabois y diputados del bloque libertario.
La jornada legislativa será conducida por el titular de la comisión de Defensa, Carlos Zapata, en conjunto con sus pares oficialistas Juliana Santillán y Laura Rodríguez Machado. Para esta sesión está prevista la exposición de un amplio abanico de especialistas propuestos por las distintas bancadas. Entre los invitados figuran el exministro Daniel Filmus; el intendente de Punta Indio, David Angueira; referentes del Centro de Ex Combatientes de Malvinas (Jerónimo Guerrero Iraóla y Víctor Sierra); Paula Litvachky del CELS, y académicos de la Universidad de Buenos Aires, entre otros.
Los puntos clave de la nueva legislación
El proyecto impulsado por el Gobierno propone una reforma integral en materia de seguridad, defensa e inteligencia, con modificaciones de alto impacto:
-
Malvinas y recursos naturales: Se reemplaza la Ley 26.659 para endurecer las penas (hasta 20 años de prisión) por la explotación, o cooperación en la misma, de recursos renovables y no renovables en las Islas Malvinas y espacios marítimos circundantes sin autorización argentina. Se creará un registro público de infractores y se inhabilitará a los inscriptos para operar o contratar con el Estado. Además, se incorpora la figura del juicio en ausencia.
-
Consejo de Seguridad Nacional: Se crea este nuevo organismo, encabezado por el presidente e integrado por la Jefatura de Gabinete, los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica. Tendrá la potestad de disponer medidas urgentes ante amenazas inminentes, como restringir operaciones cambiarias, bloquear fondos y suspender importaciones.
-
Protocolo de derribo: Entre las prerrogativas más polémicas, la ley autoriza el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques considerados hostiles, como último recurso tras agotar las instancias de un protocolo de actuación.
-
Seguridad Interior y Fuerzas Armadas: El texto redefine las funciones de la Defensa Nacional, autorizando su intervención en seguridad interna ante “amenazas externas estatales y no estatales”.
-
Injerencia extranjera y elecciones: Quedarán prohibidos los aportes económicos de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos políticos. Asimismo, se tipificarán nuevos delitos vinculados a revelar secretos a servicios de inteligencia foráneos y financiar campañas de desinformación masiva para alterar procesos electorales.
-
Lucha contra el terrorismo: La normativa incorpora con rango de ley el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo (RePET), habilitando la inmovilización inmediata de bienes y el bloqueo financiero.