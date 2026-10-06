Diputados reanuda el debate de la Ley de Defensa de la Soberanía bajo la sombra del fallo por la Ley de Tierras El plenario de comisiones vuelve a reunirse este martes tras el escandaloso cierre de la semana pasada. El ambicioso proyecto del Gobierno crea un Consejo de Seguridad Nacional, endurece penas por explotación de recursos en Malvinas y prohíbe el financiamiento externo en campañas políticas.

La Cámara de Diputados reanudará este martes por la tarde el debate en comisión del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía, una discusión que retoma su curso atravesada por el reciente fallo de la Corte Suprema que revocó la medida judicial que frenaba la venta de tierras a empresarios extranjeros.

El plenario, que nuclea a las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, fue convocado para las 15.30. La reanudación genera expectativa luego de que el encuentro de la semana pasada terminara de forma abrupta en medio de fuertes cruces y acusaciones cruzadas entre el dirigente social Juan Grabois y diputados del bloque libertario.

La jornada legislativa será conducida por el titular de la comisión de Defensa, Carlos Zapata, en conjunto con sus pares oficialistas Juliana Santillán y Laura Rodríguez Machado. Para esta sesión está prevista la exposición de un amplio abanico de especialistas propuestos por las distintas bancadas. Entre los invitados figuran el exministro Daniel Filmus; el intendente de Punta Indio, David Angueira; referentes del Centro de Ex Combatientes de Malvinas (Jerónimo Guerrero Iraóla y Víctor Sierra); Paula Litvachky del CELS, y académicos de la Universidad de Buenos Aires, entre otros.

Los puntos clave de la nueva legislación

El proyecto impulsado por el Gobierno propone una reforma integral en materia de seguridad, defensa e inteligencia, con modificaciones de alto impacto:

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