Proponen suspender los sueldos de los diputados nacionales que insulten durante los debates en el Congreso Una diputada de La Libertad Avanza presentó un proyecto de resolución para suspender las dietas de aquellos legisladores “que profieran insultos o expresiones injuriosas, soeces o denigrantes en el ámbito de la Cámara”.

La diputada de La Libertad Avanza Mercedes Llano presentó este lunes un proyecto de resolución para suspender la dieta de aquellos legisladores que lancen insultos o expresiones vulgares en el ámbito de la Cámara de Diputados. La iniciativa, que podría cambiar el modo en que se desarrollan habitualmente los debates en el recinto, se suma a otras que Llano también había presentado con el objetivo de regular lo que ocurre dentro del Congreso.

El proyecto impulsado por la diputada libertaria prevé suspenderle el sueldo por un mes a aquellos legisladores “que profieran insultos o expresiones injuriosas, soeces o denigrantes en el ámbito de la Cámara”. Y, para los casos de reincidencia, o aquellos en los que haya amenazas, intimidación o agresión física, la sanción podría llegar hasta los dos meses sin cobrar.

“La crítica política es parte esencial del debate democrático. Lo que no puede ser parte de la tarea parlamentaria es el agravio personal”, afirma el proyecto de Llano entre sus fundamentos. Según sostiene la legisladora, la iniciativa llega para cubrir un vacío en el régimen actual y lograr de este modo que conductas de este estilo sean sancionadas.

En esa línea, la legisladora sostuvo que “la sociedad está cansada de ver a dirigentes que convierten el Congreso en un escenario de agresiones y descalificaciones” y que “no hay posibilidad de revertir el descrédito en los poderes legislativos sin ejemplaridad, respeto y tolerancia”.

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A pesar de las sanciones previstas, la propuesta también aclara que quedan fuera de la norma las opiniones, críticas y juicios de valor, ya que se encuentra protegidos por la libertad de expresión parlamentaria. “No se sanciona la crítica: se sanciona el insulto y el agravio personal”, aclaró la legisladora en un comunicado.

El escándalo que antecedió a la propuesta

El proyecto de Llano se presentó en un contexto de creciente tensión dentro de la Cámara baja. El pasado 30 de septiembre, durante un plenario de comisiones convocado para debatir el proyecto de Defensa de la Soberanía, la sesión derivó en un cruce de insultos, forcejeos y empujones que se viralizó en redes sociales.

El detonante fue la exposición de la diputada Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, quien fue interrumpida desde su banca por el legislador santacruceño Jairo Guzmán, de La Libertad Avanza. Ante esa situación, Juan Grabois –diputado de Unión por la Patria y dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos– se levantó de su lugar, caminó por el pasillo y encaró a Guzmán, lo que derivó en un forcejeo con manotazos entre ambos. Luego, ya alejado del estrado, Grabois comenzó a insultar a los legisladores de la bancada oficialista.

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El episodio escaló cuando el diputado tucumano Gerardo Huesen, también de La Libertad Avanza, le gritó “enano” a Grabois, quien lo desafió a repetirlo en persona. Huesen respondió con gritos de “cagón”. La diputada Cecilia Moreau intentó calmar los ánimos sin éxito inmediato, mientras que los legisladores Agustín Rossi, Eduardo Valdés y el libertario Álvaro Martínez también procuraron contener la situación antes de que ambos quedaran cara a cara.

Hacia el final del plenario, Grabois tuvo un nuevo altercado con la diputada libertaria Juliana Santillán, a quien llamó “tontita” cuando ella le recriminó que estaba leyendo su exposición. “No voy a pedir disculpas, es tonta, no la estoy insultando, la estoy describiendo”, respondió el legislador ante la intervención del presidente del plenario, Carlos Zapata. Cuando Zapata apagó su micrófono, Grabois continuó: “Dejá de apagarme el micrófono, facho de mierda”. Finalmente, la reunión terminó de forma abrupta.