Diputados rechazó los vetos de Milei al financiamiento universitario y al Garrahan La Cámara baja logró amplias mayorías para ambos temas e insiste con las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario. Ahora ambos temas deberán ser aprobarlos por el Senado nacional donde la oposición tiene numeros incluso más favorables

La Cámara de Diputados rechazó este miércoles por 181 votos contra 60 el veto del presidente Javier Milei a ley de emergencia del Hospital Garrahan, al conseguir los dos tercios que exige la Constitucional para insistir con una ley.

Luego de esa votación, también los diputados lograron una amplia mayoría para rechazar el veto a la ley de Financiamiento Universitario: fue por 174 votos a favor de rechazar el veto, 67 en contra y dos abstenciones.

Ahora, el Senado debe ratificar esta decisión para que se promulguen ambas leyes, que habían sido vetadas por el Gobierno.

La votación se desarrolló minutos después de las 17 como estaba previsto con una masiva movilización en Buenos Aires, en las inmediaciones del Congreso Nacional.

Además de los universitarios, se sumaron gremios, trabajadores de la salud, los jubilados como todos los miércoles y organizaciones sociales, por lo que podría ser masiva.

A las 13, la oposición había logrado el quórum y con 132 legisladores comenzó la jornada en la que finalmente pudo revertir los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de Emergencia Pediátrica –conocida como “ley Garrahan”– y de Financiamiento universitario.

Las leyes

En la votación original, la Emergencia Pediátrica consiguió los dos tercios en Diputados, mientras que el proyecto universitario quedó a un voto. La definición este miércoles fue con holgura:

En tanto, la votación para rechazar el veto al financiamiento universitario fue por amplia mayoría también a pesar de los intentos de la Casa Rosada de acercarse a los gobernadores con fondos: