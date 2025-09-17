El ministro Caputo dijo que el Tesoro no comprará más dólares al precio actual El ministro de Economía afirmó que busca alternativas para el pago de la deuda.

En medio de un mercado financiero que duda sobre cómo Argentina conseguirá los fondos para pagar su deuda pública, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que al precio actual el Tesoro “no compra más dólares”.

No obstante, el jefe del Palacio de Hacienda, reveló que “busca alternativas” para hacer frente a los pagos que se aproximan, al tiempo que aseveró que el país “honrará sus compromisos”.

Las declaraciones de Caputo se conocen con un merado cambiario recalentado con el dólar mayorista cerca del techo de la banda cambiaria ($ 1.473) y con inversores que se desprenden de los bonos soberanos por temor a que el país no pueda pagarlos, lo cual elevó el riesgo país por sobre los 1.200 puntos.

Caputo volvió a elegir la red social “X” para dar a conocer la posición oficial ante la incertidumbre que impera en el mercado, azuzado por el clima pre electoral.

Caputo reiteró que el actual esquema se mantiene: “El Banco Central solo compra dólares en el piso de la banda. El Tesoro puede comprar en cualquier momento, como de hecho lo hizo. Compramos 3 mil millones algo por debajo de 1200. Al precio actual, el Tesoro ya no compra más y en el techo de la banda, el Banco Central compra pesos para absorberlos y reducir la volatilidad cambiaria”.

Previamente, ante una consulta de un usuario sobre cómo se iban a afrontar los compromisos de deuda, Caputo respondió: “Buena pregunta. En el equipo económico siempre trabajamos pensando en los escenarios no deseados. Esta no es la excepción. No nos agarra de sorpresa. Hace meses que estamos trabajando en diferentes alternativas. Como siempre, solo anunciaremos algo cuando sepamos que está concretado. Pero demás está decirte que vamos a honrar todas las deudas, como lo hemos venido haciendo desde que asumimos, aún con muchos menos recursos que ahora”.

En una serie de posteos sobre diferentes temas, el ministro también atacó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axeil Kicillof: “Solo una aclaración: Axel no es progre, es comunista. Y hay que reconocerle la honestidad, porque no lo oculta”.

También fustigó a la Lilita Carrió quien en un programa de televisión señaló: “Toto eligió sacarle a los discapacitados y jubilados, para pagarle intereses a sus amigos”

Caputo contestó: “Sólamente en el 2023, los jubilados perdieron el 30 por ciento de su poder adquisitivo, al mismo tiempo que los bancos tuvieron el mejor año de su historia producto de los intereses que el Banco Central les pagaba por las leliqs, que se originaban en el déficit fiscal financiado con emisión monetaria”.

Agregó que “Desde que nosotros asumimos, los jubilados recuperaron un 15 por ciento de poder adquisitivo, y los bancos tuvieron su peor año en décadas, ya que nosotros terminamos con las leliqs”.

“Asumo que sabes todo esto, ya que son datos públicos, y además siempre te consideré una persona intelectualmente honesta, por lo que me cuesta (y mucho) entender por qué haces estos comentarios que sabes que son falsos. Una lástima verte en este papel…”, remató.

También fustigó al vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti: “Gana 6 veces más que yo y que cualquier ministro del Poder Ejecutivo, que cobramos el mismo sueldo desde que asumimos. Pero los que no tenemos empatía somos nosotros.