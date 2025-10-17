Disparan contra la camioneta de Juan Manuel Urtubey en Salta El exgobernador y candidato a senador sufrió un violento incidente en la ruta provincial n°5, aunque ningún pasajero resultó herido.

Juan Manuel Urtubey, candidato a senador en Salta por la lista de Fuerza Patria, sufrió un violento episodio este jueves, en plena campaña electoral, cuando su camioneta fue baleada en la ruta provincial N° 5. El exgobernador viajaba desde la localidad de Orán hacia General Pizarro.

La bala impactó en la ventana trasera izquierda y provocó la ruptura del vidrio. En el interior de la Toyota Hilux color gris viajaban, además del conductor Carlos María García Bes (chofer y secretario de Urtubey), el propio Urtubey, ubicado en el asiento delantero derecho; Joaquín Guzmán, en la parte trasera izquierda –justamente del lado del impacto–; y Arnaldo López, en la parte trasera derecha. Afortunadamente, el incidente no dejó heridos, ya que el disparo dio en el respaldo del asiento donde iba sentado Guzmán.

El hecho se produjo cerca de las 9 de la mañana. La denuncia penal fue radicada horas más tarde en la Comisaría N° 101 de San Lorenzo por García Bes, quien manejaba el vehículo perteneciente a “Frigorífico del NOA S.A.”, empresa cuyo titular es el propio exgobernador, informó el diario local El Tribuno. En la presentación, el chofer aclaró que la rotura del vidrio fue ocasionada por un disparo de arma de fuego y que “no se trató de un simple proyectil”.

En primera instancia, los pasajeros no se percataron de que había sido un disparo. Sin embargo, cuando se detuvieron a verificar la causa de la rotura del vidrio, un oficial de policía constató que se trataba de un proyectil de arma de fuego. La investigación ya se inició bajo la carátula de “Daños” y, por el momento, no hay ningún sospechoso identificado.

Juan Manuel Urtubey va por una banca en el senado

El exgobernador de Salta acelera el sprint final de cara a las elecciones para lograr sumar una banca en el Senado, donde se anticipa paridad por el creciente protagonismo del gobernador Gustavo Sáenz y el buen resultado libertario en los comicios locales de mayo.

Urtubey, quien ejerció el cargo de gobernador salteño desde el 2007 al 2019, vuelve a presentarse en las elecciones luego de su ausencia tras su postulación en las presidenciales del 2019. Fue la sorpresiva carta que jugó Fuerza Patria para presentarse como alternativa competitiva tras la desilusión peronista en las elecciones legislativas locales.