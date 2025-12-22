Dólar: cerró este lunes con leve suba en el banco Nación Tras una semana de subas moderadas, el dólar mayorista revirtió la tendencia sobre el cierre y avanzó $2. El mercado sigue de cerca el frente político, la acumulación de reservas y las definiciones del esquema cambiario que regirá desde 2026

Luego de una semana de avances moderados, el dólar arrancó la semana con una leve suba sobre el cierre y con la atención del mercado puesta en el frente político y en las definiciones del esquema de bandas cambiarias que regirá desde 2026. En ese contexto, los operadores siguen de cerca la acumulación de reservas y la estrategia oficial para afrontar los próximos vencimientos de deuda.

En el mercado mayorista, el dólar subió $2 y cerró en $1.452, ubicándose a un 4,8% del techo de la banda cambiaria vigente. En el segmento minorista, el dólar del Banco Nación se mantuvo en $1.475 para la venta, mientras que el promedio informado por el Banco Central fue de $1.474,10.

En el mercado informal, el dólar blue registró un salto de $25 y se negoció a $1.510. En tanto, el dólar cripto se ubicó en $1.537,96, según la plataforma Bitso.

Durante la jornada, el foco también estuvo puesto en los dólares financieros. El MEP operó en torno a los $1.491,27, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubicó en $1.543,95, con una baja del 0,8% respecto del cierre de la semana pasada.

Las expectativas del mercado se reflejaron con mayor claridad en el mercado de futuros, donde los contratos mostraron ajustes a la baja hasta marzo de 2026. El contrato de diciembre cerró en $1.456, lo que marca un sendero de corrección gradual del tipo de cambio, en línea con el esquema de bandas anunciado por el Gobierno.

En paralelo, según publicó el portal digital de Ámbito, los inversores siguen con atención el avance legislativo del proyecto de Presunción de Inocencia Fiscal, que apunta a facilitar el ingreso de divisas al sistema formal, y las definiciones oficiales para afrontar vencimientos de deuda por unos u$s4.300 millones. En ese marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó la confianza del Gobierno en cumplir con esos compromisos, apoyado en fuentes de financiamiento que aún están en negociación.

El Tesoro aceleró la compra de dólares y engrosó sus depósitos

En ese escenario, el Tesoro Nacional aceleró en las últimas semanas la compra de divisas y fortaleció sus depósitos en dólares en el Banco Central. Según un informe de Invecq, entre el 4 de diciembre y el miércoles pasado, los depósitos pasaron de apenas u$s97 millones a cerca de u$s2.000 millones.

El incremento, cercano al 2.000%, se explicó por compras estimadas en u$s630 millones, a las que se sumaron u$s360 millones provenientes de desembolsos netos de organismos internacionales -principalmente del BID- y otros u$s910 millones obtenidos a través de la colocación de bonos Bonares.

Con este movimiento, el equipo económico se anticipó al anuncio del Banco Central, que informó que desde enero el esquema de bandas cambiarias dejará de ajustarse al 1% mensual y pasará a actualizarse según la inflación de dos meses atrás. Además, la autoridad monetaria comenzará a comprar dólares para acumular reservas y avanzar en una remonetización de la economía, con el objetivo de elevar la Base Monetaria del 4,2% al 4,8% del PBI.