Banco Macro mantiene la atención mediante sus servicios digitales y cajeros Las oficinas no atenderán los días 24 y 25 de diciembre, ni el 31 de diciembre y 1 de enero. Los clientes podrán operar con normalidad a través de la App Macro, Banca Internet, BancoChat y cajeros automáticos.

En el marco de los festejos de Navidad y Año Nuevo, Banco Macro recordó a sus clientes la importancia de utilizar los canales de atención digitales para realizar operaciones, transacciones y consultas habituales, ya sea a través de App Macro, Banca Internet o BancoChat.

Desde la entidad informaron que las sucursales permanecerán cerradas al público los días martes 24 y miércoles 25 de diciembre, retomando la atención el viernes 26. Del mismo modo, las oficinas no abrirán los días miércoles 31 de diciembre y jueves 1 de enero, y volverán a atender con normalidad el viernes 2 de enero.

A través de los canales digitales, disponibles desde PC o celular, los clientes pueden consultar saldos, CBU y alias, realizar transferencias, pagar servicios, cuotas de préstamos y tarjetas de crédito, generar mandatos para extracciones sin tarjeta de débito, blanquear el PIN, solicitar préstamos o adelantos de sueldo, recargar telefonía celular y gestionar reclamos, entre otras operaciones. También se puede acceder a Tienda Macro, abrir cajas de ahorro, consultar inversiones, seguros y tarjetas de crédito, además de conocer fechas de pago de jubilaciones y pensiones.

Asimismo, Banco Macro recordó que los 2.026 cajeros automáticos distribuidos en todo el país permiten realizar extracciones de efectivo, consultas de saldo y movimientos, transferencias, pagos de servicios y tarjetas, recargas y extracciones sin tarjeta, además de la gestión de claves para los distintos canales de atención.

Como recomendación adicional, la entidad sugiere priorizar el uso de la Tarjeta de Débito Macro como medio de pago en comercios adheridos, evitando el uso de efectivo. También continúa disponible el servicio Extra Cash, que permite extraer hasta $170.000 al realizar compras en comercios habilitados.

Finalmente, Banco Macro destacó el uso de MODO a través de App Macro para enviar y recibir dinero al instante entre contactos de WhatsApp y pagar con QR de forma rápida y segura, accediendo a múltiples beneficios.

Banco Macro cuenta con 8.785 colaboradores, 2.067 cajeros automáticos, 981 terminales de autoservicio y una red de 558 puntos de atención, consolidándose como el banco privado con la mayor red de sucursales en Argentina.

