Echaron al jefe de Gabinete de Capital Humano tras la polémica por créditos del Banco Nación La ministra Sandra Pettovello le solicitó la renuncia a Leandro Massaccesi luego de que trascendiera que había accedido a un préstamo hipotecario.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, le pidió la renuncia a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, en medio de la polémica por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y dirigentes oficialistas.

La decisión fue tomada de manera “preventiva”, según indicaron fuentes oficiales, luego de que la ministra detectara que el nombre del funcionario figuraba en listados difundidos en redes sociales sobre beneficiarios de estos préstamos. En ese marco, Massaccesi aceptó dar un paso al costado, aunque su salida todavía no fue formalizada en el Boletín Oficial.

De acuerdo a la información que trascendió, el ahora exfuncionario había accedido a un crédito hipotecario por unos 420 millones de pesos, en una operatoria que, según aclararon desde el entorno oficial, se realizó por canales formales. Sin embargo, el punto que motivó la salida no habría sido el crédito en sí, sino que la situación no fue informada por los canales internos correspondientes.

El caso se da en medio de una creciente controversia luego de que se conociera que distintos funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores oficialistas también accedieron a créditos del Banco Nación por montos elevados. Entre ellos aparecen nombres vinculados al equipo económico y dirigentes políticos, en operaciones que en algunos casos superaron los 300 mil dólares.

Desde la entidad bancaria habían defendido el sistema al señalar que se trata de líneas abiertas al público, con procesos digitalizados y sin excepciones, lo que garantiza trazabilidad y condiciones homogéneas para todos los clientes.

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Quién es Massaccesi

Massaccesi es abogado e hijo del exgobernador de Río Negro, Horacio Massaccesi. Había asumido como jefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano en agosto de 2024.

Antes de desembarcar en la cartera que conduce Pettovello, se desempeñó en la Auditoría General de la Nación y tuvo trayectoria en la política rionegrina, donde fue concejal en Viedma y luego secretario de Gobierno municipal.

Su llegada al ministerio se dio en un contexto de tensiones internas dentro del oficialismo por el control de áreas clave, y su designación se demoró por cuestiones administrativas vinculadas a su cargo previo.

Antecedentes en el ministerio

No es la primera vez que Pettovello desplaza a un funcionario de su equipo. En octubre de 2024, la ministra también pidió la renuncia de una secretaria tras la difusión de gastos cuestionados en su área, en una decisión que fue comunicada oficialmente por el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Ahora, el caso de Massaccesi vuelve a poner el foco sobre el acceso de funcionarios a créditos estatales y abre interrogantes sobre los criterios de otorgamiento, en un contexto que ya derivó en presentaciones judiciales para investigar si existieron irregularidades.