Filtraron un video del padre de la abogada Agostina Páez imitando los gestos por los que detuvieron a su hija en Brasil La secuencia corresponde a una salida nocturna de Mariano Páez a Oculta, un conocido bar bailable del centro de Santiago del Estero. Aunque el hombre afirmó que las imágenes fueron hechas con inteligencia artificial, la joven hizo una publicación repudiando la situación.

Menos de 24 horas después de que la abogada santiagueña Agostina Páez regresara a su provincia natal luego de haber estado detenida en Brasil, en donde fue imputada por injuria racial, comenzó a viralizarse un video de su padre, el empresario local Mariano Paez, que imitó a un mono realizando en un bar gestos similares a los que hizo su hija.

La secuencia, filmada por un testigo y difundida por el medio local Info del Estero, corresponde a una salida nocturna de Mariano Páez a Oculta, un conocido bar bailable del centro santiagueño. Fue al local junto a su pareja, quien meses atrás lo había denunciado por violencia de género.

Se filtró también una segunda grabación de esa noche, en la que se escucha al empresario de transporte decir que la multa de US$ 18.000 que tuvo que pagar su hija en compensación por los gestos racistas fue cubierta por él, y que no recibió “un solo peso” del Estado nacional ni provincial.

Afirmó, además, que siente asco por el Estado: “Asco. Yo al Estado le tengo asco, yo no vivo de la política. Soy empresario, millonario y usurero. Y narco… narco, privado”, se lo escucha decir.

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En los videos, que fueron registrados el jueves por la noche, se lo ve vestido con el mismo conjunto de camisa y pantalón que llevó el día anterior en Aeroparque, cuando recibió a su hija junto a Patricia Bullrich, y también esa misma tarde, cuando llegó junto a Agostina al aeropuerto de Termas de Río Hondo.

Este viernes, Mariano Páez afirmó en una entrevista televisiva que las filmaciones fueron realizadas con inteligencia artificial. Pero, pocos minutos después, su hija publicó un descargo en redes sociales desvinculándose de los actos de su padre y tomando por ciertos los videos. “Lo que se ve es lamentable y lo repudio completamente. Yo me hago cargo de lo mío: reconocí mis errores, pedí disculpas y afronté las consecuencias. Pero solo puedo responder por mis propias acciones”, explicó.

Y sumó: “No tengo absolutamente nada que ver con lo que está circulando. Yo estuve en mi casa, acompañada por amigos que estuvieron a mi lado durante todo este tiempo”. Luego, agregó: “Él [por su padre] estuvo presente y me acompañó en el momento difícil que pasé, pero no puedo ni me corresponde responsabilizarme por sus actos”.

Agostina sostuvo, además, que su foco está puesto en su proceso personal: “Hoy estoy enfocada en reconstruirme, después de los meses difíciles que me tocó atravesar. Hay situaciones que no tienen que ver conmigo y es muy triste”.

Concluyó el mensaje agradeciendo a quienes la acompañan, y expresó: “No se termina más esta pesadilla, qué horror”.

La joven abogada tiene una relación tensa con su padre y su actual pareja, la también abogada Stefany Budán, a tal punto que, a fines del año pasado, la joven denunció a Budán por acoso digital hacia ella y su hermana.