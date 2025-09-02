Robinson señaló que la operación se enmarca dentro de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que habilita al Ejecutivo a intervenir para regular la cotización. “El FMI está al tanto de esta intervención”, aseguró.
Respecto al futuro inmediato, advirtió que el Tesoro Nacional podría imponerse en esta “pulseada” mediante fuertes compras de dólares. “De esta manera debería bajar el precio o, al menos, anestesiarlo. Habrá que ver cómo evoluciona en los próximos días, en la previa de las elecciones del domingo en Buenos Aires”, sostuvo.
Noticias relacionadas