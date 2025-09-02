Eduardo Robinson: “La intervención en el dólar es una medida de emergencia para contener la inflación” En una entrevista en vivo en Noche por el Ocho TV, el economista Eduardo Robinson analizó la intervención del Gobierno en el mercado cambiario. Según explicó, se trata de “una medida de emergencia” destinada a enfrentar la turbulencia económica y tratar de contener la inflación, uno de los ejes centrales de la campaña política.

Robinson señaló que la operación se enmarca dentro de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que habilita al Ejecutivo a intervenir para regular la cotización. “El FMI está al tanto de esta intervención”, aseguró.

Respecto al futuro inmediato, advirtió que el Tesoro Nacional podría imponerse en esta “pulseada” mediante fuertes compras de dólares. “De esta manera debería bajar el precio o, al menos, anestesiarlo. Habrá que ver cómo evoluciona en los próximos días, en la previa de las elecciones del domingo en Buenos Aires”, sostuvo.