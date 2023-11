El apoderado del partido de Javier Milei dijo que su acusación por robo de votos no fue una “denuncia” Santiago Viola admitió que el escrito presentado por La Libertad Avanza ante la justicia sobre el supuesto fraude en las elecciones de octubre no fue una denuncia, y que "la presentación se efectuó en virtud de comentarios en redes sociales y algunas notas periodísticas". La hermana del candidato presidencial estaba convocada, pero no se presentó.

Por Redacción - El Ocho 18/11/2023 · 13:07

Santiago Viola, el apoderado de LLA, al salir de Tribunales. (Télam)