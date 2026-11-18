En el marco de la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), impulsado por el gobierno nacional para promover el empleo formal y acompañar a las empresas en la sostenibilidad de sus plantillas de personal, el Banco Nación presenta una propuesta comercial integral con condiciones preferenciales de financiamiento y beneficios exclusivos para pymes y grandes compañías. La iniciativa busca potenciar la actividad económica, impulsar la inversión y fortalecer la generación de empleo en todo el país.
La propuesta busca acompañar a las empresas en esta nueva etapa, fortalecer el vínculo con los clientes de la entidad y sumar nuevas compañías al ecosistema financiero del Banco Nación mediante soluciones adaptadas a las necesidades de cada sector.
La propuesta contempla:
- Reintegro del 100%: Comisión de administración del FAL. Se reintegrará el total de la comisión de administración hasta el 31 de diciembre de 2027.
- Tasas Preferenciales: Financiamiento para tu empresa. Bonificación de hasta 3 puntos porcentuales en operaciones de descuento de cheques, capital de trabajo e inversión.
- Beneficios para tus empleados: Préstamos Personales. Bonificación de 5 puntos porcentuales en préstamos personales Plan Sueldo, para colaboradores que acrediten haberes en BNA.
- Condiciones preferenciales: Operaciones Call. Condiciones comerciales especiales para medianas y grandes empresas.
Así, Banco Nación reafirma su compromiso con el desarrollo productivo, acompañando a las empresas con herramientas financieras que contribuyan a sostener la actividad, promover la inversión y generar más empleo en todo el país.