El Banco Nación acompaña la implementación del FAL con una propuesta comercial exclusiva para empresas Con la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral, la entidad lanzó un paquete integral con reintegro total de comisiones hasta 2027 y bonificaciones de tasas para pymes y grandes empresas. También incluye descuentos en créditos para empleados.

En el marco de la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), impulsado por el gobierno nacional para promover el empleo formal y acompañar a las empresas en la sostenibilidad de sus plantillas de personal, el Banco Nación presenta una propuesta comercial integral con condiciones preferenciales de financiamiento y beneficios exclusivos para pymes y grandes compañías. La iniciativa busca potenciar la actividad económica, impulsar la inversión y fortalecer la generación de empleo en todo el país.

La propuesta busca acompañar a las empresas en esta nueva etapa, fortalecer el vínculo con los clientes de la entidad y sumar nuevas compañías al ecosistema financiero del Banco Nación mediante soluciones adaptadas a las necesidades de cada sector.









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La propuesta contempla:

Reintegro del 100%: Comisión de administración del FAL. Se reintegrará el total de la comisión de administración hasta el 31 de diciembre de 2027.

Comisión de administración del FAL. Se reintegrará el total de la comisión de administración hasta el 31 de diciembre de 2027. Tasas Preferenciales: Financiamiento para tu empresa. Bonificación de hasta 3 puntos porcentuales en operaciones de descuento de cheques, capital de trabajo e inversión.

Financiamiento para tu empresa. Bonificación de hasta 3 puntos porcentuales en operaciones de descuento de cheques, capital de trabajo e inversión. Beneficios para tus empleados: Préstamos Personales. Bonificación de 5 puntos porcentuales en préstamos personales Plan Sueldo, para colaboradores que acrediten haberes en BNA.

Préstamos Personales. Bonificación de 5 puntos porcentuales en préstamos personales Plan Sueldo, para colaboradores que acrediten haberes en BNA. Condiciones preferenciales: Operaciones Call. Condiciones comerciales especiales para medianas y grandes empresas.

Así, Banco Nación reafirma su compromiso con el desarrollo productivo, acompañando a las empresas con herramientas financieras que contribuyan a sostener la actividad, promover la inversión y generar más empleo en todo el país.