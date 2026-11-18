Polémica por la cobertura de Nelson Castro durante la visita del Papa a Perú Durante la transmisión de la histórica visita de León XIV a Latinoamérica, que contempló una estadía de cuatro días en Argentina, el periodista argentino hizo comentarios sobre la infraestructura de la ciudad de Chiclayo que desataron el repudio de autoridades, comunicadores y usuarios en redes sociales en ese país.

La cobertura periodística del regreso del papa León XIV a Perú –país donde ejerció como obispo antes de ser convocado al Vaticano y posteriormente elegido Sumo pontífice– derivó en un inesperado conflicto mediático. El enviado especial de la señal argentina Todo Noticias (TN), Nelson Castro, quedó en el centro de una fuerte controversia tras describir en términos despectivos las condiciones urbanas de la ciudad de Chiclayo

El episodio ocurrió durante una salida al aire en el programa ¿La Ves?, conducido por Jonatan Viale. Mientras recorría distintos sectores de la localidad norteña, Castro mostró calles sin pavimentar y viviendas en construcción, acompañando las imágenes con declaraciones que rápidamente se viralizaron: “Mirá lo que es esto: calles de tierra, mugre, todas casas a medio terminar, mal hechas, humilde. Todo un lugar de subsistencia y ciudad precaria realmente”.



Si bien el comunicador intentó matizar su observación destacando la hospitalidad de los vecinos —a quienes definió como “gente encantadora que te abren las puertas de la casa y te invitan a comer”—, el uso de palabras como “mugre” y “precaria” generó una inmediata reacción de rechazo en la sociedad peruana.

“Descerebrado” y “mamarracho”

A la polémica también se sumaron cuestionamientos hacia la cronista de Radio Mitre, Mercedes Ninci, quien acompañaba la cobertura papal y realizó comentarios sobre las dimensiones y características de los locales gastronómicos y el transporte local (mototaxis) que fueron interpretados por el público peruano como una burla.



El malestar trascendió rápidamente las redes sociales y escaló al plano institucional. El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, salió al cruce de Castro con duros términos, calificándolo de “descerebrado” y exigiendo respeto por la identidad de la región. En defensa de los trabajadores locales, el mandatario cuestionó el enfoque del periodista argentino y defendió la dignidad del trabajo en la zona.

MIRA TAMBIÉN Dejó de funcionar la red de comunicaciones secretas de la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU.

En los medios de comunicación peruanos la reacción fue igual de contundente. La conductora televisiva Carla García, de la cadena Willax, dedicó un extenso editorial contra Castro y Ninci, tildándolos de “ignorantes” y “mamarrachos”.



García reivindicó el peso histórico de la cultura moche y el motor productivo de Chiclayo –destacando su liderazgo mundial en la exportación de arándanos y su actividad pesquera–, reprochando a los enviados extranjeros reducir una ciudad entera a una mirada estigmatizante.

El silencio de Nelson Castro

En medio del revuelo, Jonatan Viale –conductor del ciclo donde se emitieron las declaraciones– salió a respaldar a su colega, asegurando que existió un “malentendido” y defendiendo su trayectoria profesional. Me da mucha pena. Nelson nunca le quiso faltar el respeto ni a Perú, ni al Papa ni a nadie”, dijo, en diálogo con Primicias Ya (América TV)

MIRA TAMBIÉN Cumbre histórica entre Xi Jinping, Trump y Putin en China

De momento, Nelson Castro optó por el silencio aunque medios porteños advirtieron en las últimas horas que el periodista evaluaría emitir un descargo.