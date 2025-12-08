El Consejo de Mayo se reunirá por última vez y definirá el formato del informe final que enviará al Congreso El cuerpo tendrá su última edición este martes a las 13.30 en Casa Rosada. Los consejeros revisan con sus equipos el borrador que giró el Ejecutivo, que se reserva los detalles metodológicos de la presentación

En su misión final, el Consejo de Mayo volverá a reunirse este martes a las 13.30 en Casa Rosada para ajustar los detalles del informe final del organismo que será girado al Congreso de la Nación, según confirmaron al menos tres consejeros a Infobae. Por estas horas, el Gobierno mantiene bajo reserva el formato de la presentación del paquete de proyectos, que aún se encuentra en plena definición, pero convocó a los seis representantes a la sexta y última edición del órgano de consulta. “Se va a terminar de definir a última hora de hoy o mañana con Manuel”, confesó un importante funcionario al tanto.

Pese a las rispideces públicas de la última reunión, luego de que el representante de los sindicatos, Gerardo Martínez, rechazara la esencia de la reforma laboral, el Poder Ejecutivo envió a los seis representantes un borrador del informe para que lo revisen con sus equipos técnicos. Según supo este medio de uno de los integrantes del cuerpo, existiría el compromiso de plasmar la falta de consensos en el informe que contemplaría la postura de cada sector. El debate por los detalles finales tendrá lugar el martes en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior. “Todavía no definimos nada”, sostuvo uno de los integrantes de la mesa.

De esta forma, este martes, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, planea recibir al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, uno de los autores del proyecto de “modernización” laboral, en representación del Poder Ejecutivo; al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; a la senadora nacional Carolina Losada (UCR), por la Cámara Alta; al diputado nacional Cristian Ritondo (PRO), por la Cámara Baja; a Gerardo Martínez, la CGT, y al presidente de la UIA, Martín Rappallini, por el empresariado.

Desde su debut el 24 de junio de este año, el Consejo de Mayo, que supo tener en la coordinación a Guillermo Francos, se reunió cinco veces, una vez al mes, para debatir e intentar materializar los 10 puntos del Pacto de Mayo firmado por el mandatario y una veintena de gobernadores en la provincia de Tucumán. Lo cierto es que los avances de cada intercambio intentaron mantenerse en estricta confidencialidad y tomarán carácter público este martes.

Fuente: Infobae