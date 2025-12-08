El Gobierno nacional pidió por la liberación de Nahuel Gallo La cancillería y el ministerio de Seguridad reclamaron por la situación del gendarme argentino secuestrado en Venezuela a un año del hecho en un comunicado.

A través de un comunicado que no hace mención al dictador Nicolás Maduro, el gobierno de Javier Milei reclamó por la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, secuestrado por el gobierno de Venezuela, a un año del episodio. La idea de la comunicación oficial es exigir la inmediata libertad del argentino a un año de su desaparición forzada.

Para eso, optaron por recordar el pasado 8 de diciembre, cuando el gendarme fue detenido al intentar ingresar al país por la frontera con Colombia para visitar a su esposa e hijo.

De la redacción del texto participaron los ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y de Seguridad.

“Al cumplirse un año de la detención ilegal del ciudadano argentino Nahuel Gallo, el Gobierno de la República Argentina expresa su enérgico rechazo a este hecho injusto e incompatible con el derecho internacional”, inicia el escrito.

MIRA TAMBIÉN Aerolíneas Argentinas lanzó descuentos del 25% para destinos nacionales e internacionales

En la misma línea, precisaron: “La situación del Cabo Primero Nahuel Gallo, quien permanece detenido de manera ilegal, sin garantías judiciales ni acceso de sus familiares, constituye una detención arbitraria e injustificada por parte de las autoridades venezolanas”.

“Como ha sido reiteradamente denunciado por nuestro país, la permanencia del gendarme argentino en esta inaceptable situación constituye un claro caso de desaparición forzada y una flagrante violación del derecho internacional”, sumaron desde la administración libertaria, y agregaron: “En este marco, la República Argentina ha reclamado en distintos foros internacionales y ha denunciado a los responsables ante los organismos internacionales competentes, así como coordinado múltiples esfuerzos diplomáticos para lograr su liberación”.

Asimismo, plantearon: “Entre otras instancias, la Argentina ha llevado el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -solicitando medidas cautelares urgentes-, ante la Corte Penal Internacional (CPI) -por detención arbitraria y desaparición forzada- y ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas –por constituir una violación flagrante de los derechos humanos de Nahuel Gallo-”.__IP__

MIRA TAMBIÉN El Consejo de Mayo se reunirá por última vez y definirá el formato del informe final que enviará al Congreso

“El Gobierno Argentino seguirá acompañando a los familiares de Nahuel Gallo en esta aciaga circunstancia y no cesará en sus esfuerzos por su liberación y su pronta restitución a nuestro país”, concluyeron.

El próximo martes, el mandatario viajará a Oslo a participar de la entrega del Premio Nobel de la Paz que le otorgarán a la líder opositora en Venezuela, María Corina Machado.

Fuente Noticias Argentinas