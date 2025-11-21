El Consejo de Mayo vuelve a reunirse antes de presentar sus propuestas de reformas Será la primera participación del flamante jefe de Gabinete al frente del órgano multipartidario. Desde junio trabajan en los borradores de las reformas laboral, tributaria y previsional

Antes de hacer públicas las propuestas en las que vienen trabajando desde hace casi seis meses, los integrantes del Consejo de Mayo mantendrán una nueva reunión en la Casa Rosada tras el fin de semana largo.

El encuentro marcará el debut de Manuel Adorni frente al órgano multipartidario, ya que el Consejo está presidido por el jefe de Gabinete. Hasta ahora, todos los encuentros habían sido encabezados por Guillermo Francos.

La primera reunión del Consejo se realizó el 24 de junio, luego de que sus miembros fueran designados por decreto del Poder Ejecutivo. Desde entonces, la mesa avanzó en la elaboración de propuestas vinculadas a los diez puntos del Pacto de Mayo que el presidente Javier Milei firmó con la mayoría de los gobernadores en julio de 2024. Entre ellos figuran las reformas laboral, tributaria y previsional, bajo la premisa del “equilibrio fiscal innegociable”.

Según señaló el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, durante la presentación del Presupuesto 2026 en Diputados, los resultados del trabajo del Consejo de Mayo se conocerán el próximo 15 de diciembre.

De las tres reformas, la laboral es la que tomó mayor protagonismo a corto plazo: la intención del Gobierno es que su discusión comience en el Senado durante el último mes del año.

Además del jefe de Gabinete, el Consejo está integrado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, por el Gobierno; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; la senadora Carolina Losada y el diputado Cristian Ritondo, por el Poder Legislativo; el secretario general de la Uocra, Gerardo Martínez, por los gremios; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, en representación del sector empresarial.