Javier Milei: “El socialismo es un fenómeno empobrecedor y violento” El Presidente compartió un posteo contra el gobierno español de Pedro Sánchez

El presidente Javier Milei esta mañana reiteró sus críticas al socialismo y compartió un posteo contra el gobierno de España que encabeza Pedro Sánchez, con quien tuvo un altercado a principios de su mandato.

A través de su cuenta de X, el mandatario expresó: “SOCIALISMO 1.0.1. En todas sus versiones siempre van a jugar sucio y si están en el poder lo hacen de manera más violenta”.

“El socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor y violento. Fin”, concluyó.

La publicación incluye un fragmento de una entrevista al empresarios Martín Varsavsky, quien expuso la condena del Tribunal Supremo al ya casi exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración del correo donde la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso reconocía fraude fiscal.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, García Ortiz fue condenado a dos años de inhabitación, una multa con 7.200 euros y la obligación de a indemnizar con 10.000 euros al empresario Alberto González Amador, pareja de la referente madrileña por revelación de secretos.

No es el primer posteo del mandatario contra el socialismo. Hace algunas semanas, el libertario celebró el 36° aniversario de la caída del Muro de Berlín. “Un día como hoy, pero de 1989, caía el siniestro muro de Berlín y con ello la mentira del socialismo real”, supo expresar.

“En su caída quedó al descubierto el fracaso de la utopía socialista, cuya lección más importante es que bienestar y justicia son dos caras de la misma moneda”, remarcó, y completó: “Por ende, nada que salga de valores despreciables como la envidia, el odio, el resentimiento, la quita de la libertad, la injusticia y el asesinato (la base de valores subyacentes en todo experimento socialista) terminará de buena manera”.vt2K+g

Según Milei, la ideología socialista “solo lo traerá miseria y violencia a su paso”, por lo que pidió abrazar “las ideas de la libertad y los valores de occidente (la cultura judeo-cristiana)”,

“El bienestar vendrá por añadidura, de la mano del orden espontáneo y la creatividad de los individuos. VIVA LA LIBERTAD CARAJO!”, concluyó.