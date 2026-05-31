El desgarrador testimonio del abuelo de Agostina tras el crimen: “No sé cómo decirle a mi hija que la mataron” En medio de la conmoción, Miguel, el abuelo de la adolescente, expresó su angustia por tener que comunicar la noticia a su hija, quien permanece internada. Además, exigió justicia y aseguró estar convencido de que existen más responsables implicados en el femicidio.

El dolor por el femicidio de Agostina Vega atraviesa a toda una comunidad. En las últimas horas, Miguel, abuelo de la menor de 14 años, rompió el silencio para expresar la situación límite que atraviesa su familia: la necesidad de comunicar la trágica noticia a Melisa Heredia, madre de la víctima, quien se encuentra internada. “Nos está esperando el cuerpo médico para poder darle esta terrible noticia que no sabemos cómo se la vamos a poder decir”, manifestó con profundo pesar.

Defensa ante versiones cruzadas

En diálogo con los medios, Miguel fue enfático al desmentir rumores que intentaron involucrar a su hija en el hecho. “Se hablaron cosas de mi hija que no tienen nada que ver; ella no está imputada ni investigada”, aclaró, subrayando que su familia es “unida” y de “buena gente”, algo que, según el abuelo, es reconocido por todo su entorno.

Sobre el estado de salud de Melisa, el hombre detalló que ha recibido contención constante, asistencia médica y medicación para atravesar el impacto emocional de la pérdida.

“No voy a parar hasta que esté el último responsable preso”

Lejos de bajar los brazos, Miguel aseguró que su lucha por la verdad recién comienza. El abuelo de Agostina manifestó su convicción de que el principal detenido, Claudio Barrelier, no actuó solo en el crimen.

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