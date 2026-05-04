El dólar blue volvió a subir y se consolida por encima de los $1.400 El billete paralelo avanzó este lunes y redujo la brecha con el oficial a mínimos de abril. También subieron los financieros y el dólar cripto.

El dólar blue registró este lunes una nueva suba y cerró a $1.385 para la compra y $1.405 para la venta, según operadores de la city consultados por Ámbito. El incremento fue de $5 (+0,4%), lo que le permitió consolidarse por encima de la barrera de los $1.400.

Con esta variación, la brecha con el tipo de cambio oficial se redujo a apenas 0,2%, marcando uno de los niveles más bajos desde la primera semana de abril. Esta dinámica refleja cierta estabilidad relativa en el mercado cambiario, aunque con presiones aún presentes en los segmentos paralelos.

En el mercado oficial, el dólar mayorista —referencia clave para el comercio exterior— cerró la jornada en $1.402,50 para la venta. Por su parte, el dólar contado con liquidación (CCL) finalizó en $1.502,11, con una brecha del 7,1% respecto al oficial.

En la misma línea, el dólar MEP se ubicó en $1.440,54, reduciendo la diferencia con el tipo de cambio oficial a un 2,7%. Estos valores reflejan una leve convergencia entre los distintos tipos de cambio financieros.

MIRA TAMBIÉN Audiencia clave en el caso Maradona: declararán los forenses que realizaron la autopsia

En cuanto al dólar tarjeta o turista —que incluye un recargo del 30% a cuenta del Impuesto a las Ganancias— alcanzó los $1.852,50, posicionándose como la cotización más elevada del mercado.

Por último, en el ecosistema digital, el dólar cripto cotizó a $1.470,65 según Bitso. En tanto, el Bitcoin, la moneda digital más utilizada, se negoció en u$s79.905,81 de acuerdo a Binance.

Fuente: Ámbito