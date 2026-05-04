El Gobierno aplicará un 25% de bonificación adicional en las tarifas de gas durante mayo Según se estableció, los usuarios que ya reciben asistencia estatal tendrán una bonificación total del 75% por este mes

El Gobierno resolvió aplicar una bonificación adicional extraordinaria en las tarifas de gas para el mes de mayo, luego de haber autorizado subas que rondan el 3% . La medida alcanza a todas las distribuidoras y se enmarca en el esquema de segmentación y recorte de subsidios energéticos vigente desde enero.

La medida, que apunta a contener el impacto de la suba internacional de los precios de la energía en las facturas de los usuarios de menores ingresos, alcanzará a 4.780.000 usuarios.

Según se estableció en la Resolución 11/2026 de la Secretaría de Energía, publicada este lunes en el Boletín Oficial, los consumos de gas tendrán este mes un descuento de 25% adicional al establecido en el decreto que creó el nuevo Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reemplazó al de asistencia por ingresos.

En su momento, el Gobierno había establecido que para las tarifas de gas habría una bonificación del 50% para los meses de mayor consumo (entre abril y septiembre), mientras que en los meses de bajo consumo no habrá subsidios.

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De esta manera, el descuento adicional oficializado con la decisión publicada este lunes eleva al 75% el nivel de subsidio sobre el consumo de gas natural y gas propano indiluido por redes para beneficiarios del SEF.

El esquema de subvenciones que comenzó a regir este año estableció una “base” de 50% de precio subsidiado para los usuarios alcanzados por subvenciones, más un 25% adicional que fue disminuyendo todos los meses (en abril, por caso, fue 18%).

La decisión del Gobierno, en concreto, es que en mayo vuelva a ser excepcionalmente de 25%. Luego seguiría siendo reducido a lo largo del año.

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De acuerdo con el comunicado oficial, la medida responde a “la situación internacional, que generó una suba de los precios de los combustibles a nivel global” y tiene como objetivo “morigerar el impacto en la factura final para los usuarios más vulnerables”.

Durante mayo, los usuarios de gas natural y propano por red incorporados en el régimen SEF recibirán un 75% de bonificación total sobre el bloque de consumo subsidiado.

El decreto reglamentario del esquema ya contemplaba la posibilidad de aplicar refuerzos temporales. En particular, el artículo 8 del Decreto 943/25 habilitó una bonificación adicional extraordinaria de hasta 25% sobre el consumo base, a fin de asegurar una transición gradual en la reestructuración de subsidios. En esta oportunidad, el Gobierno decidió llevar ese adicional al máximo permitido para el gas durante mayo.

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En los considerandos de la norma, el Ejecutivo argumentó que el contexto energético internacional se encuentra afectado por “crecientes tensiones geopolíticas en regiones estratégicas”, lo que incrementó la volatilidad de los precios del gas.

También señaló que, si bien la Argentina cuenta con producción propia, mantiene integración con el mercado global a través de importaciones de Gas Natural Licuado (GNL), por lo que las variaciones externas impactan en el costo de abastecimiento.

En ese marco, se indicó que “las variaciones en los precios internacionales impactan de manera directa en el costo de abastecimiento del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST)”, lo que justifica la decisión de reforzar temporalmente la asistencia estatal.

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La resolución establece que la bonificación adicional del 25% se aplicará exclusivamente durante mayo de 2026 y alcanzará tanto a usuarios residenciales como a entidades sin fines de lucro, clubes de barrio y organizaciones de bien público que estén incluidos en el régimen.

En paralelo, el Gobierno mantiene sin cambios la trayectoria de reducción de subsidios en el caso de la electricidad. Según el comunicado, en ese segmento “se mantiene la baja gradual de la bonificación extraordinaria, que comenzó en 25% en enero y terminará siendo 0% en diciembre de este año”.

La medida se inscribe dentro de la política oficial de reformulación del esquema de subsidios energéticos, que busca concentrar la asistencia en los sectores de menores ingresos.

Desde el Ejecutivo sostienen que el nuevo sistema apunta a ser “más simple, transparente y sostenible”, al tiempo que ordena la relación entre tarifas y costos y otorga previsibilidad sobre el impacto de las facturas a lo largo del año.