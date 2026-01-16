El dólar cayó por cuarto día seguido y marcó el precio más bajo en dos meses La divisa al público descontó 15 pesos, a $1.455 en el Banco Nación, detrás de la caída del mayorista, que en $1.430 tocó un piso desde el 21 de noviembre

En el inicio del año se acentúa la tendencia bajista para el dólar, con la particularidad que la misma se está produciendo en simultáneo con una serie comprador del Banco Central, que absorbió cerca de USD 600 millones a partir del 5 de enero.

Este viernes el dólar al público experimentó una baja de 15 pesos o 1%, a $1.455 para la venta en el Banco Nación, la mayor caída diaria desde el 7 de noviembre, cuando descontó 30 pesos.

La baja de la cotización al público es consecuencia del descenso de la divisa en el mercado mayorista, donde cayó por cuarto día seguido. Este viernes restó once pesos o 0,7%, a $1.430, un mínimo desde el 21 de noviembre.

Dado que el BCRA estableció para la fecha un techo de su régimen de bandas cambiarias en los $1.546,18, el tipo de cambio oficial se asienta ahora a 116,18 pesos o 8,1% de ese límite de libre flotación, la mayor amplitud desde el 17 de noviembre (8,4%).

La escasa expectativa devaluatoria se hizo evidente en todas las franjas del mercado. Por ejemplo, el dólar blue descontó diez pesos o 0,7%, a $1.500, para caer 30 pesos o 2% en enero.

En el mercado de futuros todas las posiciones negociaron en rojo y las posturas para fin de mes se pactaban a $1.450 (-0,8%), bien por debajo del techo de las bandas oficiales, previsto en $1.563,26 para el cierre de mes.

El contrato para fin de febrero, a $1.489,50 (-0,7%) se negociaba a 117,50 pesos o 7,9% del techo de las bandas oficiales, establecido a $1.607,03, al ampliarse en función de la inflación de diciembre, que el Indec informó en 2,8 por ciento.

