El dólar cerró con leve baja en la mayoría de los bancos del país El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo leves bajas de hasta 1,3%, el blue retrocedió 0,34% y el MEP también cayó 0,34% durante la jornada de este jueves

El dólar cerró la jornada con una leve tendencia bajista en la mayoría de las entidades bancarias, mientras que los tipos de cambio paralelos se movieron a la baja con una variación mínima. La estabilidad general del mercado cambiario marcó una pausa tras las correcciones de mitad de semana.

En el segmento bancario, el Banco Nación mantuvo sus valores sin cambios en $1.410 para la compra y $1.460 para la venta, mientras que el Banco Provincia cerró en $1.405 y $1.465, con una baja del 0,34%. En tanto, el Banco Santa Fe y el Banco Entre Ríos registraron una caída del 1,35%, con valores de $1.385 y $1.465 en promedio.

El Banco Macro también mostró un leve retroceso del 0,34%, ubicando la divisa en $1.400 para la compra y $1.460 para la venta, con un spread de $60. En contraste, el BBVA Banco Francés fue el único que operó al alza, con una suba del 0,34% y precios de $1.410 y $1.465.

Por su parte, el Banco Galicia bajó 0,34% (con $1.405 y $1.455), el Banco Credicoop retrocedió 1,35% hasta $1.410 y $1.460, y el Banco Santander Río repitió ese mismo movimiento, con un spread de $50. El Banco Bica acompañó la tendencia con un descenso del 1,34%, cotizando en $1.418 y $1.475, mientras que el ICBC bajó 0,68% (a $1.390 y $1.455).

MIRA TAMBIÉN Comenzaron a llegar gobernadores a Casa Rosada para la reunión con Milei

El dólar MEP cerró el jueves con una baja del 0,34%, alcanzando valores de $1.466,79 para la compra y $1.467,18 para la venta. La diferencia entre ambas cotizaciones fue mínima, manteniendo la estabilidad del segmento financiero.

El dólar blue también retrocedió 0,34% en la jornada y cerró en $1.435 para la compra y $1.455 para la venta. Con esta leve baja, el paralelo continuó operando dentro del mismo rango de precios que en las últimas ruedas, sin sobresaltos.