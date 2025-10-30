Comenzaron a llegar gobernadores a Casa Rosada para la reunión con Milei El jefe de Gabinete cursó la convocatoria a mandatarios aliados y a otros que suelen ser opositores. También participarán todos los ministros del gobierno nacional. Quedarán afuera de la cumbre Axel Kicillof, Gildo Insfrán, Gustavo Melella y Ricardo Quintela

Con el objetivo de retomar el vínculo con las provincias, este jueves por la tarde se producirá una cumbre en Casa Rosada entre el presidente Javier Milei y 20 gobernadores, la cual busca comenzar a debatir los consensos para las reformas estructurales libertarias y el Presupuesto 2026 que se tratará en semanas en el Congreso.

Los primeros en llegar fueron los mandatarios de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, y de Santa Cruz, Claudio Vidal, quienes fueron recibidos por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para una reunión previa por temas de sus provincias.

Los patagónicos le reclaman a la Nación que se eliminen por completo las retenciones al petróleo crudo convencional, por lo que de la conversación también participaban empresarios y dirigentes gremiales del sector.

“Las operadoras, que hoy van a estar presentes, se comprometen a que todo el ahorro fiscal va a ser inversión directa para producir más crudo escalante, que es lo que se demanda hoy en el mundo”, explicó Torres antes de ingresar a Balcarce 50.

MIRA TAMBIÉN El Gobierno alerta por la presencia en la Argentina de 28 presuntos miembros de una banda narco brasileña

El chubutense sostuvo que, si esta iniciativa prospera, “sería la primera vez que haya una baja real de impuestos, regalías, y que los gremios, gobiernos, municipios y empresas se pongan de acuerdo para ser más competitivos y producir más”.

El resto de los gobernadores empezará a llegar a la sede de la administración nacional más cerca de las 17:00, para cuando está previsto que comience el encuentro con Milei en uno de los salones de la planta alta de la Casa Rosada.

Como otro gesto de acercamiento y de apertura al diálogo, el Presidente decidió sumar a la reunión a todo su Gabinete, y no solamente a aquellos que están encargados del vínculo con las provincias.

MIRA TAMBIÉN Las emotivas publicaciones de Dalma y Gianinna por el cumpleaños de Diego Maradona

En un principio, el líder libertario iba a estar acompañado únicamente por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Interior, Lisandro Catalán.

En las últimas horas, Milei convocó también al resto del equipo, por lo que se sumarán la secretaria general, Karina Milei; el vocero, Manuel Adorni; y los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mario Lugones (Salud).

La lista de invitados provisoria la configuran los 18 mandatarios provinciales que firmaron el Pacto de Mayo a mediados del año pasado y dos integrantes adicionales, el santacruceño Claudio Vidal y el pampeano Sergio Ziliotto, quien suele ser ubicado como uno de los gobernadores más opositores al Gobierno.