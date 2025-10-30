Con el objetivo de retomar el vínculo con las provincias, este jueves por la tarde se producirá una cumbre en Casa Rosada entre el presidente Javier Milei y 20 gobernadores, la cual busca comenzar a debatir los consensos para las reformas estructurales libertarias y el Presupuesto 2026 que se tratará en semanas en el Congreso.
Los primeros en llegar fueron los mandatarios de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, y de Santa Cruz, Claudio Vidal, quienes fueron recibidos por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para una reunión previa por temas de sus provincias.
Los patagónicos le reclaman a la Nación que se eliminen por completo las retenciones al petróleo crudo convencional, por lo que de la conversación también participaban empresarios y dirigentes gremiales del sector.
“Las operadoras, que hoy van a estar presentes, se comprometen a que todo el ahorro fiscal va a ser inversión directa para producir más crudo escalante, que es lo que se demanda hoy en el mundo”, explicó Torres antes de ingresar a Balcarce 50.
El chubutense sostuvo que, si esta iniciativa prospera, “sería la primera vez que haya una baja real de impuestos, regalías, y que los gremios, gobiernos, municipios y empresas se pongan de acuerdo para ser más competitivos y producir más”.
El resto de los gobernadores empezará a llegar a la sede de la administración nacional más cerca de las 17:00, para cuando está previsto que comience el encuentro con Milei en uno de los salones de la planta alta de la Casa Rosada.
Como otro gesto de acercamiento y de apertura al diálogo, el Presidente decidió sumar a la reunión a todo su Gabinete, y no solamente a aquellos que están encargados del vínculo con las provincias.
En un principio, el líder libertario iba a estar acompañado únicamente por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Interior, Lisandro Catalán.
En las últimas horas, Milei convocó también al resto del equipo, por lo que se sumarán la secretaria general, Karina Milei; el vocero, Manuel Adorni; y los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mario Lugones (Salud).
La lista de invitados provisoria la configuran los 18 mandatarios provinciales que firmaron el Pacto de Mayo a mediados del año pasado y dos integrantes adicionales, el santacruceño Claudio Vidal y el pampeano Sergio Ziliotto, quien suele ser ubicado como uno de los gobernadores más opositores al Gobierno.