El dólar oficial sube a 1.465 pesos y queda cerca del techo de la banda La cotización en el Banco Nación es 20 pesos superior al cierre del jueves, en 1.445. El mayorista trepa hacia el valor máximo fijado por el Gobierno, lo que presiona sobre las reservas

El dólar oficial sube este viernes en el segmento mayorista a 1.450 pesos, lo que lo deja a poco más del 1% del techo de la banda, y en el sector minorista llega a 1.465 en el Banco Nación.

Esa cotización en la entidad es 20 pesos superior al cierre del jueves en 1.445, que a su vez había ganado otros 10 pesos con respecto al miércoles (1.345).

El valor que se ofrece a través del homebanking del Nación es el valor nominal más alto del que se tenga registro.

Sobre el cierre de la semana, el mercado especula que en estos niveles máximos del dólar comenzaron a aparecer órdenes de venta del Banco Central (BCRA) para influir sobre el valor de la divisa. Se trataría de una oferta que buscaría ser disuasiva, que aún no fue operada.

MIRA TAMBIÉN Elecciones 2025: la Dirección Nacional Electoral realizó el sorteo de los espacios publicitarios

El tipo de cambio oficial mayorista aparece en las pantallas a 1.452,5, lo que significa un incremento equivalente a 20,3 pesos frente al cierre anterior (+1,42%).

Una fuente del mercado señaló a Ámbito que comenzaron a aparecer “órdenes atípicas” a 1.472, que podrían ser del Central. Esa posición de oferta en el techo de la banda sería de hasta u$s300 millones de las reservas.

En la semana, el billete verde acumula un incremento de 7% (95 pesos) lo que lo ubica en un nuevo máximo nominal histórico producto de la presión alcista desde la derrota del Gobierno en las elecciones de la provincia de Buenos Aires.

MIRA TAMBIÉN Diputados prepara una sesión especial para rechazar los vetos de Milei al financiamiento universitario y la emergencia pediátrica

Actualmente, las bandas de flotación prevén un piso a 951 y un techo a 1.470, por lo que esta cotización estaría a unos 17 pesos de distancia (entre 1,2% y 1,5% según el momento del dúa) de poner a prueba el esquema cambiario que estableció el Gobierno a mediados de abril.

De hecho, ya se observan en pantallas una orden de venta por unos US$100 millones, señaló La Nación.

Los tipos de cambio financieros también operan con algunas subas y alcanzan nuevos récords nominales. El dólar MEP registra un avance de apenas 0,70, hasta alcanzar los 1.451,82 (+0,1%). En tanto, el dólar contado con liquidación (CCL) trepa 9,54 y cotiza a 1.455,86 en las pantallas del mercado de capitales (+0,7%). En los últimos cinco días, acumularon un alza de 68,50 (+5%) y 65,34 (+4,7%), respectivamente.

MIRA TAMBIÉN Fentanilo contaminado: la ex titular del Iname admitió fallas de control y apuntó contra el laboratorio HLB Pharma

Por fuera de las pantallas, en la informalidad en la que operan las cuevas y arbolitos del microcentro porteño, el dólar blue se negocia a 1.410.