Elecciones 2025: la Dirección Nacional Electoral realizó el sorteo de los espacios publicitarios La Dirección Nacional Electoral (DINE) realizó este viernes el sorteo público destinado a la distribución de espacios publicitarios en Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) para las agrupaciones políticas que participarán de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, en todo el país.

Durante el evento, asistieron autoridades del Ministerio del Interior, representantes del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y de la Escribanía General del Gobierno de la Nación, para garantizar la transparencia del proceso.

La publicidad electoral se sortea con el objetivo de asignar los espacios publicitarios correspondientes a las categorías de Senadores Nacionales y Diputados Nacionales. En total se distribuyeron: 1.188 minutos entre 128 radios AM, 2.044 radios FM, 182 señales de TV nacionales y 67 de TV abierta, destinados a 221 fuerzas políticas.

La publicidad electoral, que posibilita a las fuerzas políticas transmitir a la ciudadanía sus mensajes y propuestas de cara a las elecciones, se emitirá a partir del próximo domingo 21 de septiembre (fecha oficial de inicio de la campaña electoral) y se extenderá durante 33 días hasta el comienzo de la veda (que tiene lugar 48 horas antes de la apertura de los comicios).

En las elecciones legislativas, la distribución del tiempo diario se divide de la siguiente manera: 50% para la categoría Senadores Nacionales y 50% para la categoría de Diputados Nacionales.

A su vez, estos espacios, que se dividen en módulos de 12 segundos para TV y de 9 segundos para radio (5.940 y 7.920 módulos respectivamente), son asignados a cada agrupación política por distrito bajo un criterio dual: una parte de manera igualitaria y otra proporcional, según los votos obtenidos en la última elección para la categoría de Diputados Nacionales. Por otro lado, los resultados estarán disponibles para su consulta en el sitio web oficial de la DINE.