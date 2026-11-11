El emotivo mensaje de León XIV a los presos de Devoto: “Una nueva vida es posible” En el inicio de su jornada de despedida en el país, el Sumo Pontífice visitó el penal porteño y dejó sentidas palabras de esperanza a los internos. Más tarde, encabezará una histórica misa en Luján antes de partir rumbo a Perú.

En el comienzo de su tercer y último día de gira apostólica en la Argentina, el papa León XIV protagonizó uno de los momentos más íntimos y conmovedores de su visita. A primera hora de la mañana, el Sumo Pontífice arribó al Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto para mantener un encuentro especial con el grupo de internos que todavía no fue trasladado al penal de Marcos Paz.

Fiel al espíritu de cercanía y contención pastoral que marcó su itinerario, el obispo de Roma dejó un fuerte mensaje de redención para los detenidos. “Una nueva vida es posible”, les aseguró el Santo Padre, buscando llevar una palabra de aliento a quienes atraviesan el contexto de encierro.

Durante su alocución en el penal, el líder de la Iglesia Católica apeló a la esperanza y a la capacidad de recuperación del espíritu. “Aún cuando el ser humano se deshumaniza, una pequeña luz sigue brillando”, reflexionó León XIV ante la atenta y respetuosa mirada de los reclusos. En esa misma línea, profundizó su mensaje asegurándoles que “en medio del mal, del dolor y del fracaso más profundo es también un momento particular para poder reiniciar” sus vidas.

Tras este profundo intercambio de carácter estrictamente pastoral, el Papa abandonó las instalaciones de Villa Devoto para encarar los últimos dos compromisos de su histórica agenda. El Sumo Pontífice se dirige hacia la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde ya lo aguarda una multitud incalculable para celebrar la gran misa de despedida. Finalmente, por la tarde, se trasladará al aeropuerto de Ezeiza para partir rumbo a Lima, Perú, donde dará inicio a la tercera etapa de su viaje por Latinoamérica.