Emoción y épica: la misa de León XIV con los jóvenes terminó entre cantitos, fuegos artificiales y lluvia En un evento pedido especialmente por el Sumo Pontífice, más de un millón de personas colmaron el Monumento a los Españoles. El líder de la Iglesia Católica escuchó a los chicos, cantó con ellos y dejó un fuerte mensaje: "Hay un lugar para cada uno de ustedes".

No fue una actividad más dentro de la vertiginosa agenda oficial. Fue, de hecho, el evento que el Santo Padre pidió organizar de manera específica, impulsado por su profundo deseo de mantener un encuentro directo y cercano con los jóvenes de la Argentina. Así, por segunda vez desde su llegada al país, el Monumento a los Españoles se convirtió en el escenario de una convocatoria masiva que superó el millón de asistentes, coronando la jornada del martes tras la multitudinaria misa matutina en Córdoba.

Desde el mediodía, una marea de jóvenes comenzó a colmar la intersección de las avenidas Libertador y Sarmiento. La larga espera se transformó en un “pre-evento” cargado de historias, testimonios, música y diversión. El clima de euforia se mantuvo intacto durante toda la tarde, impulsado por la alegría y la ansiedad de tener frente a frente al obispo de Roma.

El fervor inconfundible del público local no tardó en hacerse notar y terminó cautivando al Papa. “Olé olé olé olé, León, León”, fue el cántico que hizo vibrar el predio de Palermo. Visiblemente simpático y divertido con el entusiasmo argentino, el Sumo Pontífice agradeció la entrega de la multitud: “Gracias por la acogida que solo Argentina puede dar”.

El corazón de la vigilia estuvo marcado por el diálogo. León XIV escuchó atentamente a un grupo de jóvenes seleccionados, quienes, entre el nerviosismo y la emoción, compartieron sus realidades, miedos y esperanzas para el futuro. Además, diversos artistas pasaron por el escenario principal bajo la atenta mirada de Su Santidad. En su mensaje, el Papa fue claro en su intención de acercar a las nuevas generaciones a la fe: “Nunca es tarde para unirse a Dios. Hay un lugar para cada uno de ustedes en la Iglesia”.

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El cierre de la convocatoria tuvo tintes verdaderamente épicos. Al unísono, la multitud comenzó a entonar un clásico religioso: “Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir…”. El propio Papa se sumó al canto, acompañado por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Como broche de oro, el cielo se iluminó con fuegos artificiales y, apenas se apagaron las luces del escenario, comenzaron a caer las primeras gotas de un chaparrón de verano que pareció haber aguardado pacientemente el final de la misa para desatarse.