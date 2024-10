El FMI proyecta un 45% de inflación para la Argentina en el 2025 El organismo prevé que la economía rebote 5% tras una caída para este año calculada en el 3,5 por ciento. Luis Caputo inicia su agenda en Washington

En medio de la expectativa por el inicio de una nueva etapa de negociación con el Fondo Monetario Internacional, el organismo decidió mantener en 45% su proyección de inflación para el año que viene, un número que calcula sin cambios desde mitad de año, por lo que su estimación está bien por encima del 18,3% que indicó el Gobierno en el proyecto de presupuesto presentado ante el Congreso.

Ese 45% de suba de precios anual entre las dos puntas del 2025 -implicaría un 62,7% en términos promedio- no experimentó cambios a pesar del sendero de desaceleración de precios que puede mostrar el equipo económico en los últimos meses, ya con un IPC por debajo de 4% mensual y que en octubre continuaría hacia abajo con una cifra más cercana al 3 por ciento.

Consultado por Infobae en Washington, el ministro Luis Caputo aseguró esta mañana que no estaba al tanto de los números. “Todavía no vi nada”, dijo sobre las proyecciones del FMI al ingresar a la sede del Council on Foreign Relations (CFR), en el 1777 de la Calle F de esa ciudad. Caputo ingresó acompañado por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y por el vicepresidente el Banco Central, Iván Werning. El CFR es una organización que “apunta a ofrecer ideas sobre política exterior a sus miembros, funcionarios gubernamentales y ejecutivos de empresas, entre otros”, mencionaron desde el Palacio de Hacienda.

Las proyecciones globales actualizadas (World Economic Outlook) a octubre que publicó este martes por la mañana el organismo internacional dejó sin cambio los números de la Argentina. Esto implica un rebote de la economía de 5% en 2025 tras una caída 3,5% del PBI este año, en términos de actividad económica, y una inflación que finalizaría este año en torno del 140% con una fuerte desaceleración hasta 45% el año que viene. Por otro lado, tras una suba del desempleo hasta 8,2% esperada para 2024, en 2025 por la recuperación de la economía que aguarda el FMI ese número bajaría hasta 7,6 por ciento.

El economista jefe del FMI Pierre Olivier Gourinchas comentó, en conferencia de prensa, que las proyecciones económicas “no fueron actualizadas y la razón es que hay discusiones abiertas entre el Gobierno y el Fondo Monetario”. Sobre el ritmo de inflación, el funcionario aseguró que “el progreso es sustancial, la inflación está en 3,5% mensual, una baja desde 25% en diciembre, es una baja muy significativa la baja” y que las medidas de política económica la harán reducir más en lo sucesivo. “La actividad se contrajo sustancialmente pero ahora hay una recuperación gradual. Hay signos de que hay recuperación en crédito y actividad”, concluyó Gourinchas.

La agenda del equipo económico en los Estados Unidos se extenderán hasta el próximo viernes y estarán marcados principalmente por reuniones con funcionarios del FMI y del Banco Mundial. Además, se prevén encuentros con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Fonplata, dos bancos regionales prestamistas de la Argentina.

El ministro de Economía también tendrá reuniones con sus partes del G20 “en un panel en el que se debatirá sobre la situación económica internacional y las perspectivas macroeconómicas para el año próximo” y estará presente en la reunión del Comité de Desarrollo del Banco Mundial y el FMI, “que apunta a promover consensos entre los Gobiernos sobre cuestiones relativas al desarrollo”, indicaron desde Hacienda.

En tanto, está prevista la participación del ministro en el Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI), “un espacio que asesora e informa a la Junta de Gobernadores del FMI acerca de la supervisión y gestión del sistema monetario y financiero internacional”.

Además de Caputo y los mencionados Quirno y Werning, forman parte de la delegación del equipo económico que viajó a los Estados Unidos el secretario de Política Económica, José Luis Daza; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili

Hay en la mesa de discusión dos instancias distintas para evaluar: la novena revisión observará el cumplimiento de las metas (principalmente las de acumulación de reservas y de superávit fiscal) de junio, que el Gobierno descuenta que fueron alcanzadas, y las de fines de septiembre a través de la 10° revisión. En este caso el mínimo de divisas netas en las arcas del BCRA habrían quedado más de USD 2.000 millones por debajo del número indicado.

A fin de año finalizará, tras dos años y medio de duración, esta etapa del programa Extended Fund Facility (EFF) en el que el FMI fue girando a la Argentina los dólares suficientes para cubrir los vencimientos del anterior acuerdo –el Stand By de 2018– ante la imposibilidad del país de contar con dólares propios para afrontar esa deuda. La próxima etapa incluye la devolución de los USD 45.000 millones, que el Estado todavía debe, entre 2026 y 2032.

