Cristina Kirchner le respondió nuevamente al presidente Javier Milei La ex vice presidenta sostuvo que la disculpa que le propició el presidente de la Nación, luego de los dichos sobre “clavar el cajón del kirchnerismo” con ella “adentro”, es “culposa” y además “ridícula”.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cristina Fernández de Kirchner le respondió al presidente Javier Milei y fue contundente: “siempre tomo las cosas como de quien viene, en tu caso, el de una persona que presenta una fuerte y sintomática disociación entre lo que hace y dice”.

En una publicación realizada en su cuenta personal de la red social X, la ex mandataria indicó que las “expresiones tales como ‘los salarios y las jubilaciones le vienen ganando a la inflación’ o ‘de ahora en adelante solo vamos a tener buenas noticias’’” tienen un denominador común que es “no hacerse cargo de nada”.

“La verdad de la milanesa es que en la Argentina que estás armando, los únicos que tienen ganancias extraordinarias aseguradas son los sectores financieros y los vinculados a la energía. Cuando les termines de hacer el trabajo sucio de destrucción del Estado, de lo público y de precarizar el trabajo, los que hoy te aplauden en los coloquios cuando puteás a un muerto, te van a soltar la mano y te van a descartar como se hace con esos adminículos que sólo se pueden usar una vez (¿ves? Eso sí que es una metáfora)”, ironizó la ex vicepresidenta.

Por otra parte, sostuvo que “no quiere que le vaya mal al país” y le recordó cuando el pasado 27 de abril le expresó que “el área de energía estaba mal”. “Pataleaste, pero al final tuviste que echar al responsable del área y te la terminó manoteando (Mauricio) Macri”, añadió.

MIRA TAMBIÉN El FMI proyecta un 45% de inflación para la Argentina en el 2025

También le dedicó unos párrafos a la crítica sobre los mandatos cumplidos como Jefa de Estado y le advirtió no “hacerla cargo de las medidas” que llevó adelante del ex presidente Alberto Fernández.

“Vos, mejor que nadie, sabés que la lapicera la tiene el Presidente (y sino, preguntale a Villarruel). Te aclaro que me eligieron 2 veces Presidenta sin que nadie me ‘prestara’ los votos. Vos y Macri son los únicos presidentes que fueron elegidos por balotaje. Cuando terminé mi segundo mandato (después de lograr la reelección en primera vuelta con el 55% de los votos), nos despidió una Plaza de Mayo desbordada en un acto único en nuestra historia. Habíamos duplicado la clase media, esa que vos estás haciendo desaparecer (y eso no es una metáfora). A los argentinos el sueldo les alcanzaba y hasta podían ahorrar. Habíamos desendeudado el país, reestructurando y pagando la deuda que otros habían defaulteado y hasta cancelado la deuda con el FMI. Al 9 de diciembre de 2015 el Riesgo País era la mitad del que tenemos hoy en día”, manifestó.

Para finalizar, remarcó que, en la gestión de Macri, Luis Caputo, actual ministro de Economía, “volvió a endeudar la Argentina y terminaron trayendo nuevamente con un préstamo inédito de 57 mil millones de dólares” del Fondo Monetario Internacional.

“La realidad es la única verdad. Que la cuenten como quieran, pero eso es lo que pasó y es lo que nunca me van a perdonar. Sé que hoy es tu cumpleaños número 54. Que termines bien el día, Milei”, concluyó.