El Gobierno oficializó durante este miércoles un aumento que llegará hasta un 25 por ciento de los haberes mensuales para los integrantes de las Fuerzas Armadas y que apunta a reconocer la capacitación académica y técnica de sus integrtantes. La noticia la dio a conocer el Ministerio de Defensa.
A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 473/2026, que lleva la firma del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de los restantes miembros del gabinete ministerial, se estableció la creación de un beneficio adicional de carácter remunerativo que alcanzará hasta un 25% de los haberes mensuales de los uniformados.
Según la Agencia Noticias Argentinas la medida comenzará a regir a partir del 1° de julio de 2026 y alcanzará a todo el personal militar en actividad o retirado que acredite formación académica afín a las tareas que desarrolla, según detalló el Ministerio de Defensa en un comunicado difundido a través de redes sociales.
“Por decisión del Presidente Javier Milei y del Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Alberto Presti, el Ministerio de Defensa incorpora mediante el DNU 473/2026 el Suplemento por Título al régimen de haberes del personal militar, como reconocimiento a la formación académica y a la profesionalización del capital humano de las Fuerzas Armadas”, señala el comunicado.
La recomposición será extensiva, cuando corresponda a los familiares con derecho a pensión, de acuerdo con las condiciones previstas en la norma. El comunicado también indica: “El capital humano es una prioridad de la visión de gestión del Ministerio de Defensa y una dimensión central para construir capacidades reales, sostenibles y acordes a los desafíos actuales de la Defensa Nacional. Por eso, el reconocimiento a la formación académica constituye una herramienta concreta para su fortalecimiento”.