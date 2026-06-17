El Gobierno aumentará hasta 25% los sueldos de las Fuerzas Armadas La administración de Javier Milei implementó el “suplemento por título” para el personal de los uniformados.

El Gobierno oficializó durante este miércoles un aumento que llegará hasta un 25 por ciento de los haberes mensuales para los integrantes de las Fuerzas Armadas y que apunta a reconocer la capacitación académica y técnica de sus integrtantes. La noticia la dio a conocer el Ministerio de Defensa.

A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 473/2026, que lleva la firma del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de los restantes miembros del gabinete ministerial, se estableció la creación de un beneficio adicional de carácter remunerativo que alcanzará hasta un 25% de los haberes mensuales de los uniformados.

Según la Agencia Noticias Argentinas la medida comenzará a regir a partir del 1° de julio de 2026 y alcanzará a todo el personal militar en actividad o retirado que acredite formación académica afín a las tareas que desarrolla, según detalló el Ministerio de Defensa en un comunicado difundido a través de redes sociales.

“Por decisión del Presidente Javier Milei y del Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Alberto Presti, el Ministerio de Defensa incorpora mediante el DNU 473/2026 el Suplemento por Título al régimen de haberes del personal militar, como reconocimiento a la formación académica y a la profesionalización del capital humano de las Fuerzas Armadas”, señala el comunicado.

MIRA TAMBIÉN Ofrecen una millonaria recompensa para encontrar al hombre que mató al policía federal tucumano

La recomposición será extensiva, cuando corresponda a los familiares con derecho a pensión, de acuerdo con las condiciones previstas en la norma. El comunicado también indica: “El capital humano es una prioridad de la visión de gestión del Ministerio de Defensa y una dimensión central para construir capacidades reales, sostenibles y acordes a los desafíos actuales de la Defensa Nacional. Por eso, el reconocimiento a la formación académica constituye una herramienta concreta para su fortalecimiento”.