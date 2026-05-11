El Gobierno busca recuperar la iniciativa legislativa con el “superRIGI” y un paquete de reformas Tras semanas a la defensiva por la situación judicial de Manuel Adorni, el oficialismo intentará imponer su propia agenda en Diputados. La oposición, por su parte, presiona para tratar Ficha Limpia por separado y prepara una ofensiva contra el jefe de Gabinete.

Luego de transitar semanas de turbulencia y mantenerse a la defensiva debido a la investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Gobierno nacional ve en el Congreso una ventana de oportunidad para recuperar la iniciativa política. Para lograrlo, La Libertad Avanza preparó una batería de proyectos con el objetivo de reactivar el debate parlamentario y mostrar músculo en ambas cámaras.

El contexto actual obliga al oficialismo a recalcular su estrategia. La ambiciosa reforma electoral se encuentra bloqueada ante la negativa de los bloques aliados a eliminar las PASO, forzando al Ejecutivo a decidir si acepta modificaciones o mantiene una postura intransigente. En paralelo, los bloques opositores presionan para desarmar ese paquete y tratar por separado el proyecto de Ficha Limpia, una iniciativa que el Gobierno había incluido estratégicamente para condicionar el apoyo legislativo.

La hoja de ruta en Diputados

En medio de estas tensiones, el Gobierno anticipó que presentará este mismo lunes el proyecto denominado “superRIGI”. Se trata de un nuevo esquema de incentivos diseñado para atraer inversiones extranjeras, enfocado específicamente en sectores e industrias que actualmente no tienen desarrollo en la Argentina.

Además, la agenda en la Cámara de Diputados tendrá un martes clave. El oficialismo intentará conseguir dictamen de comisión para aprobar la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Esta medida, prometida en el acuerdo comercial con los Estados Unidos, venía siendo postergada por la fuerte resistencia de los laboratorios locales frente a uno de sus artículos.

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Si las negociaciones de esta semana prosperan, fuentes del oficialismo indicaron que la intención es llevar el Tratado al recinto la próxima semana. A esa sesión se le sumarían otros dos proyectos de peso: la “Ley Hojarasca”, orientada a derogar normativas consideradas obsoletas, y la modificación al régimen de Zonas Frías, que propone un recorte en los subsidios a la tarifa de gas para los usuarios que residen en áreas de bajas temperaturas.

La contraofensiva opositora

Más allá de los proyectos económicos y de desregulación, el oficialismo deberá sortear una agenda paralela impulsada por la oposición. Para este jueves se espera una sesión especial cuyo objetivo es avanzar con una interpelación a Manuel Adorni por su compleja situación judicial, abriendo incluso la puerta a una moción de censura y a su eventual desplazamiento.

Para que este proceso avance formalmente, la oposición necesita votar un emplazamiento que obligue a abrir las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamentos. Aunque los números actuales en el recinto indican que no alcanzarían los votos para una destitución, la jugada opositora cumpliría un objetivo central: confrontar directamente con el Ejecutivo, mantener el desgaste público del funcionario en la agenda política y forzar al oficialismo a salir nuevamente a dar explicaciones.

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TN