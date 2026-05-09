Un estudio determinó que Ángel López tenía neumonía cuando murió La autopsia había revelado lesiones craneales compatibles con una agresión, pero un nuevo informe sostiene que el nene murió por una infección pulmonar. Cómo impacta este giro en la investigación.

A más de un mes de la muerte de Ángel López, caso por el que están imputados su madre y su padrastro, la investigación dio un giro inesperado tras la incorporación de un nuevo informe médico: ahora, la Justicia apunta a que el niño habría muerto por una neumonía.

Hasta el momento, la principal hipótesis sostenía que el nene de cuatro años había fallecido como consecuencia de una golpiza, en línea con los resultados de la autopsia, que había detectado múltiples hematomas en la cabeza y graves lesiones cerebrales.

Fuentes cercanas al expediente confirmaron a Infobae que los estudios histopatológicos incorporados en las últimas horas concluyeron que la causa de muerte fue una neumonía severa que derivó en una falla cerebral por falta de oxígeno. Ahora, resta la presentación del informe final de autopsia con todos los estudios.

En ese contexto, las fuentes no descartaron que la imputación se reencuadre como abandono de persona seguido de muerte.

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Luego de que se conociera el dato, Lorena Andrade, pareja del padre de Ángel, descartó esa hipótesis y afirmó que se trató de un homicidio: “Ángel no tenía ninguna enfermedad. A Ángel lo asesinaron y eso se sabe”, sostuvo, en declaraciones a ADN Sur.

Y agregó: “Cuatro años con su papá y estuvo vivo. En cinco meses agarró una enfermedad y murió. ¿Y los golpes en la cabeza, las hemorragias? Es una mentira lo que están hablando”.

En estos momentos, Mariela Altamirano -madre biológica de Ángel- permanece alojada en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew, mientras que su pareja, Michel Kevin González, se encuentra en la Alcaidía Policial de Comodoro Rivadavia. Ambos se encuentran imputados por homicidio agravado por alevosía y ensañamiento.

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En paralelo, la querella -representada por el abogado Roberto Castillo- impulsó un jury de enjuiciamiento contra el juez de Familia que ordenó la revinculación con su madre y presentó denuncias contra la Defensora de Menores y dos psicólogas que intervinieron en el caso.

Fuente Infobae