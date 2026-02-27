El Gobierno busca sancionar la Reforma Laboral y la Ley Penal Juvenil antes del discurso de Milei Desde las 11, la Cámara Alta debate dos proyectos estructurales para la gestión de La Libertad Avanza. El oficialismo tiene los votos para convertir en ley la flexibilización del mercado de trabajo y la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años.

El Congreso de la Nación se prepara para una jornada maratónica y decisiva. Este viernes, a partir de las 11 horas, el Senado debatirá los proyectos de Reforma Laboral y la nueva Ley Penal Juvenil. Se trata de la última gran apuesta legislativa del Gobierno en el período de sesiones extraordinarias, buscando ofrendar dos victorias políticas al presidente Javier Milei en la antesala de su discurso del próximo domingo ante la Asamblea Legislativa.

Según confirmaron fuentes legislativas a la Agencia Noticias Argentinas, el orden del día establece que primero se tratará la reforma laboral y, posteriormente, el régimen penal para menores.

Reforma Laboral: el último paso

La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo llega al recinto para su sanción definitiva. El Senado deberá validar el único cambio introducido por la Cámara de Diputados: la eliminación del polémico artículo 44, que rebajaba los salarios durante las licencias por enfermedades o accidentes inculpables (fuera del trabajo).

Una vez sorteado este punto, la ley entrará en vigencia, introduciendo cambios profundos en el sistema de trabajo argentino:

Despidos e Indemnizaciones: Serán más económicos para las empresas. La base de cálculo será solo el salario básico (sin aguinaldo, premios ni vacaciones). Las indemnizaciones podrán pagarse en 12 cuotas (grandes empresas) o 18 cuotas (Pymes).

Serán más económicos para las empresas. La base de cálculo será solo el salario básico (sin aguinaldo, premios ni vacaciones). Las indemnizaciones podrán pagarse en (grandes empresas) o (Pymes). Jornada y Horas Extras: Se habilita la jornada de hasta 12 horas diarias , compensable con días de descanso. Se elimina la obligatoriedad de pagar horas extras, reemplazándolas por un banco de horas.

Se habilita la jornada de hasta , compensable con días de descanso. Se elimina la obligatoriedad de pagar horas extras, reemplazándolas por un banco de horas. Vacaciones: Podrán no otorgarse en verano (solo una vez cada 3 años en temporada estival) y fraccionarse en períodos no menores a 7 días.

Podrán no otorgarse en verano (solo una vez cada 3 años en temporada estival) y fraccionarse en períodos no menores a 7 días. Derecho a Huelga: Se restringe severamente al declarar “servicios esenciales” (cobertura mínima del 75%) y “trascendentales” (50%). Los bloqueos a empresas serán causal de despido justificado (“infracción muy grave”).

Se restringe severamente al declarar “servicios esenciales” (cobertura mínima del 75%) y “trascendentales” (50%). Los bloqueos a empresas serán causal de despido justificado (“infracción muy grave”). Gremios: Se mantiene la cuota solidaria con tope del 2%.

Baja de la edad de imputabilidad

El segundo plato fuerte es la Ley Penal Juvenil, que ya cuenta con media sanción de Diputados. El eje central es la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El proyecto establece penas de hasta 15 años de prisión para delitos graves. Para delitos con penas menores a 3 años, se descarta la cárcel, priorizando sanciones alternativas. Además, se prohíbe que los menores compartan lugares de reclusión con adultos.

El poroteo y la alianza con gobernadores

Para lograr este “trámite exprés”, la Mesa Política del Gobierno, encabezada por Karina Milei, tejió acuerdos clave durante dos meses. El oficialismo cuenta con el respaldo garantizado de los senadores que responden a los gobernadores aliados: Ignacio Torres (Chubut), Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén), Hugo Passalacqua (Misiones), y los peronistas Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta).

La oposición, por su parte, ha manifestado airadas quejas por la velocidad del tratamiento, especialmente por la rápida emisión de dictámenes tras la sanción en la Cámara Baja. Sin embargo, los números parecen estar del lado de la Casa Rosada para cerrar el verano con dos leyes clave bajo el brazo.