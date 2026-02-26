La esposa de Nahuel Gallo confirmó que recibió una llamada del gendarme detenido en Venezuela El argentino, que está detenido en la cárcel de El Rodeo I, en las afueras de Caracas, logró comunicarse por teléfono con su familia y transmitió un mensaje de fuerza, en medio de una huelga de hambre que mantiene desde hace días en reclamo de su liberación.

María Alexandra Gómez, esposa de Nahuel Gallo, recibió este jueves una llamada de su pareja después de más de un año sin contacto alguno. La comunicación se produjo mientras ella brindaba una entrevista y, visiblemente emocionada, confirmó que el gendarme le dijo que se encontraba “fuerte” y los instó “a seguir firmes”.

“Después de 445 días me volvió el alma al cuerpo. Nahuel llamó para decirme que seguía fuerte y que nos necesitaba fuertes. Lo queremos libre, necesita estar con su familia”, escribió Gómez en su cuenta de la red social X, junto con una foto familiar.

Huelga de hambre y reclamos en El Rodeo I

El contacto telefónico ocurre en medio de una protesta de más de 200 presos políticos recluidos en el penal, quienes iniciaron una huelga de hambre para reclamar su liberación tras quedar excluidos de la reciente ley de amnistía aprobada en Venezuela.

La medida, que se conoció a partir de gritos entre reclusos y familiares desde una zona montañosa cercana al penal, fue confirmada también por la ex embajadora venezolana Elisa Trotta, quien señaló que Gallo continúa con la protesta junto a otros internos.







La familia del gendarme argentino sostiene que su detención, que comenzó el 8 de diciembre de 2024, se produjo sin un debido proceso y que estuvo incomunicado, sin visitas ni contacto legal, hasta este jueves.

El caso generó preocupación diplomática en la Argentina y ha sido motivo de reclamos ante organismos e internacionales para garantizar la asistencia consular y la liberación de Gallo, cuya situación continúa siendo seguida con atención.