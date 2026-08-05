El Gobierno celebró la visita del papa León XIV a la Argentina La Oficina del Presidente emitió un comunicado destacando el impacto espiritual e institucional del viaje apostólico previsto para noviembre. Javier Milei calificó la llegada del Sumo Pontífice como un hecho histórico, mientras que el canciller Pablo Quirno recordó su misión al Vaticano.

El Gobierno nacional celebró con gran entusiasmo la confirmación oficial de la visita del papa León XIV a la Argentina, programada del 8 al 11 de noviembre. Tras el anuncio difundido este miércoles por el Vaticano, el Poder Ejecutivo ratificó su compromiso para garantizar el éxito de la gira papal en el país.

A través de un comunicado emitido por la Oficina del Presidente, la gestión nacional destacó que “la visita del Santo Padre constituye un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual e institucional para nuestro país y para todos los argentinos”.

En el mismo documento, el Ejecutivo aseguró que garantizará “todas las condiciones de seguridad y logística que permitieran concretar esta visita apostólica”. Para concluir, el texto oficial remarcó: “La República Argentina está lista para darle la más cordial bienvenida al Santo Padre y renueva su compromiso para que su visita constituya un momento de alegría y esperanza para todos los argentinos”.

Por su parte, el presidente Javier Milei se sumó a las celebraciones por la confirmación del viaje y definió la próxima llegada de León XIV al país como “una visita histórica para todos los argentinos”.

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En la misma línea, el canciller Pablo Quirno utilizó sus redes sociales para recordar que fue él quien ofició de nexo meses atrás. “Hace algunos meses tuve el honor de entregar personalmente al Santo Padre la invitación del Presidente de la Nación para visitar la Argentina. Hoy recibimos con enorme alegría la confirmación de esa Visita Apostólica”, escribió el ministro de Relaciones Exteriores en su cuenta de X (ex Twitter), en alusión a la misión diplomática que encabezó en febrero.

Los detalles de la gira sudamericana

El comunicado emitido por la Santa Sede detalló que el papa León XIV realizará un viaje apostólico que incluirá a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. De esta manera, el jefe de la Iglesia Católica aceptó formalmente las invitaciones extendidas por los respectivos mandatarios y autoridades eclesiásticas.

En Argentina, el Sumo Pontífice estará del 8 al 11 de noviembre y recorrerá las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Luján. Previamente, iniciará su gira en Uruguay (del 6 al 8 de noviembre), visitando Montevideo, Paysandú y Florida. Finalmente, concluirá su extenso itinerario en Perú, donde permanecerá desde el 11 hasta el 17 de noviembre recorriendo Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.

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Desde la Iglesia aclararon que el programa detallado y los horarios específicos del viaje “se darán a conocer a su debido tiempo”.