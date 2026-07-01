El Gobierno confía en que la inflación de junio perfore el piso del 2% El Ejecutivo anticipa un tercer mes consecutivo de desaceleración en los precios, impulsado por la contención en tarifas, combustibles y alimentos. Los pronósticos de las consultoras privadas y la fecha clave del informe del INDEC.

El Gobierno Nacional mantiene el optimismo frente a la evolución de los precios y confía en que la inflación de junio consolide su sendero de desaceleración por tercer mes consecutivo. Desde la Casa Rosada anticipan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del sexto mes del año podría ubicarse por debajo del 2%, lo que representaría el registro más bajo desde agosto de 2025, en la antesala de las últimas elecciones legislativas.

La perspectiva oficial fue adelantada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante su primera conferencia de prensa en el cargo. “Los números de inflación han sido buenos”, sostuvo este martes, y planteó que para junio “ya se está hablando de que va a romper el 2%, a ver si podemos romper esta inercia”.

Los factores que explican la baja

El optimismo del Ejecutivo coincide con la mirada de buena parte de los analistas económicos. Si bien las previsiones privadas ubican al IPC en una franja de entre el 1,8% y el 2,1%, existe consenso en que los rubros que habían presionado con fuerza en marzo (cuando el índice tocó el 3,4%) moderaron su impacto de forma sustancial en el último trimestre.

Entre las principales anclas que contuvieron los precios se destacan:

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Combustibles: La decisión de YPF y otras petroleras de no trasladar al surtidor el alza global del crudo.

La decisión de YPF y otras petroleras de no trasladar al surtidor el alza global del crudo. Alimentos: Una marcada desaceleración en el sector, con la carne vacuna registrando su menor incremento desde la primavera anterior.

Una marcada desaceleración en el sector, con la carne vacuna registrando su menor incremento desde la primavera anterior. Servicios regulados: Subas contenidas en las tarifas de luz, gas y agua durante el periodo.

El pronóstico de las consultoras privadas

Las mediciones de las principales firmas del mercado reflejan un cierre de mes en línea con la expectativa gubernamental:

C&T Asesores Económicos: Registró un incremento del 1,9% para el Gran Buenos Aires, su menor registro desde agosto de 2025. Destacaron que la inflación perdió impulso hacia fin de mes para acercarse al 1,5% semanal.

Registró un incremento del 1,9% para el Gran Buenos Aires, su menor registro desde agosto de 2025. Destacaron que la inflación perdió impulso hacia fin de mes para acercarse al 1,5% semanal. Orlando J. Ferreres & Asociados (OJF): Midió un 2,1% mensual (idéntico a mayo), con una variación interanual del 31,4%. Los rubros de Educación (4,0%) y Alimentos (3,1%) lideraron las subas en su estudio.

Midió un 2,1% mensual (idéntico a mayo), con una variación interanual del 31,4%. Los rubros de Educación (4,0%) y Alimentos (3,1%) lideraron las subas en su estudio. Analytica y EconViews: Ambas detectaron una fuerte desaceleración en el cierre de junio, con subas de apenas 0,1% y 0,2% respectivamente en rubros básicos de consumo, proyectando un IPC general cercano al 1,8%.

Ambas detectaron una fuerte desaceleración en el cierre de junio, con subas de apenas 0,1% y 0,2% respectivamente en rubros básicos de consumo, proyectando un IPC general cercano al 1,8%. LCG: Relevó que los alimentos y bebidas directamente no registraron aumentos (0%) durante la cuarta semana del mes, dejando el promedio de las últimas cuatro semanas en 1,5%.

El primer semestre y la publicación oficial

De consolidarse estos pronósticos, la inflación acumulada durante el primer semestre de 2026 rondaría el 16%. El veredicto final se conocerá el próximo martes 14 de julio, cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publique la cifra oficial.

Para el Gobierno, quebrar la barrera actual representa el próximo gran desafío macroeconómico. “En experiencias internacionales como Israel, Perú y Chile, viniendo de niveles de inflación tan elevados, hay una abrupta baja de manera casi inmediata, pero después romper ese 2% mensual cuesta. Yo creo que esa batalla la vamos a ganar”, concluyó el vocero presidencial.

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TN