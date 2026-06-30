Jaldo acompañó a Santilli en su asunción como jefe de Gabinete de la Nación El Gobernador participó de la ceremonia realizada en Casa Rosada y ratificó la voluntad de Tucumán de continuar trabajando de manera articulada con el Gobierno nacional.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, participó este martes de la ceremonia de asunción de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete de la Nación, que se realizó en el Salón Blanco de la Casa Rosada y contó con la presencia de mandatarios provinciales de distintos puntos del país.

Durante el acto, Jaldo acompañó la jura del nuevo funcionario nacional junto a los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Martín Llaryora (Córdoba) y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri.

La convocatoria reunió a los mandatarios provinciales que mantuvieron una agenda de trabajo con Santilli durante su desempeño al frente del Ministerio del Interior, con quien las provincias impulsaron distintas gestiones vinculadas al desarrollo de sus jurisdicciones.

Tras la ceremonia, el Primer Mandatario tucumano destacó la importancia de sostener el diálogo institucional entre la Nación y las provincias.

MIRA TAMBIÉN Javier Milei le tomó juramento a Diego Santilli como jefe de Gabinete

“Participé de la asunción del jefe de Gabinete porque cada uno, desde nuestro rol institucional, tiene que poner su granito de arena para mejorar la situación del país”, expresó.

En ese sentido, Jaldo valoró el acompañamiento que Santilli brindó a Tucumán durante su gestión anterior y manifestó su expectativa de continuar fortaleciendo ese vínculo.

“Acompañé al jefe de Gabinete porque es un funcionario que, desde el Ministerio del Interior, siempre acompañó a Tucumán. No tengo dudas de que durante su nueva gestión lo seguirá haciendo, como así también la provincia continuará acompañando al Gobierno nacional en todo aquello que beneficie a los tucumanos”, afirmó.

MIRA TAMBIÉN La madre de Loan declaró y terminó descompensada tras un tenso cruce con imputados

La ceremonia reflejó la voluntad de diálogo y articulación entre el Gobierno nacional y las provincias, en un contexto en el que Tucumán continúa consolidando una agenda de trabajo conjunta con la Nación para impulsar acciones que favorezcan el desarrollo provincial.