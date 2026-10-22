El Gobierno declaró al Cártel de Sinaloa y a otras cinco bandas criminales como organizaciones terroristas A través de una resolución oficial, el Ejecutivo incluyó a seis grupos de América Latina en el registro público de terrorismo. La medida busca reforzar la lucha contra el crimen organizado transnacional en sintonía con los acuerdos de cooperación con Estados Unidos.

El Gobierno nacional declaró como organizaciones terroristas a seis grupos criminales y guerrilleros de América Latina, entre los que destacan el Cártel de Sinaloa, La Nueva Familia Michoacana, las FARC-EP y el ELN. La medida fue anunciada por la Oficina del Presidente y oficializada durante la madrugada de este jueves mediante la Resolución Conjunta 5/2026, publicada en el Boletín Oficial.

Con esta disposición, las estructuras delictivas quedaron formalmente incorporadas al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La decisión fue adoptada de manera coordinada por la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado, con el objetivo de dotar al Estado de nuevas herramientas frente al avance del crimen transnacional.

El listado difundido por el Ejecutivo abarca a grupos de tres países de la región. De México, se incluyó al Cártel de Sinaloa (ya designado como terrorista por Washington por su red de narcotráfico, contrabando y secuestros) y a La Nueva Familia Michoacana, ligada a los estupefacientes y la minería ilegal. De Colombia, la medida alcanza a las organizaciones guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Finalmente, se sancionó a la banda ecuatoriana Los Tiguerones, considerada una de las más violentas de la zona.

Esta calificación penal se enmarca en un contexto de estrechamiento de vínculos bilaterales con Estados Unidos en materia de seguridad. A principios de octubre, la administración estadounidense instaló en la Argentina una unidad regional de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL). Ese acuerdo, formalizado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el director de la DEA, Terry Cole, incluye un financiamiento de más de 13 millones de dólares, de los cuales US$ 7,5 millones se destinarán directamente a proyectos contra el narcotráfico dentro del territorio argentino.