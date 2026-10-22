Ya son cinco los detenidos por la desaparición de Nancy Godoy Este miércoles por la noche fueron arrestados los peones Ireneo Zarza y Sandoval. Además, en un allanamiento en Sauce secuestraron una campera y una ojota que pertenecerían a la mujer de 52 años.

Detuvieron este miércoles a dos personas por la causa en la que se investiga la desaparición de Nancy Godoy en la provincia de Corrientes. La detención de Ireneo Zarza y de un hombre de apellido Sandoval fue mediante allanamientos. Zarza se trata del capataz de la estancia “El Curupí”, predio donde funciona la escuela donde la mujer dictaba clases.

Se aguarda que en las próximas horas los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González imputen a los nuevos detenidos, que se suman a Rosa Leguizamón; su pareja, Nahuel Rojas; y Ernesto Ezequiel Bordón.

Con el avance de la investigación, el círculo empieza a cerrarse sobre la vinculación de Zarza con el femicidio y desaparición de la docente a partir de los distintos testimonios recogidos.

La pesquisa lo ubica en las horas previas a que Godoy sea vista por última vez en un “puesto tapera” situado a unos 150 metros de la escuela, donde solía pernoctar. Según dijeron testigos, también se lo vio tomando whisky y bastante agresivo, supo saber este medio.

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Sumado a las nuevas detenciones, en el allanamiento a la casa de Leguizamón en la localidad correntina de Sauce secuestraron “elementos que pertenecerían a la docente y que eran buscados desde el inicio de la investigación”.

Según Noticias Argentinas, los objetos incautados, que serían una campera negra y dos alpargatas, fueron incorporados a la causa y sometidos a las pericias correspondientes para determinar su vinculación con la desaparición de Godoy.

A su vez, se espera que los elementos incautados sean exhibidos este jueves a sus familiares para su reconocimiento. Durante este jueves también los fiscales realizarán dos nuevas entrevistas y buscarán avanzar en la obtención de muestras de ADN de la hermana y el hijo de la víctima.

Las autoridades explicaron que estas muestras son con el fin de poder cotejarlas ante el eventual hallazgo de restos humanos en la zona donde se están profundizando los rastrillajes.