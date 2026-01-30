El Gobierno declaró por DNU la emergencia ígnea en cuatro provincias de la Patagonia La medida fue publicada este viernes en el Boletín Oficial bajo el decreto 73/2026. Alcanza a Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa. El Ejecutivo justificó la decisión por la "gravedad del escenario" y el riesgo para la vida, evitando los tiempos del debate legislativo.

Tal como se había anticipado tras la reunión de la Mesa Política en Casa Rosada, el Gobierno nacional oficializó este viernes la declaración de emergencia ígnea en el sur del país. A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 73/2026, el presidente Javier Milei dispuso la medida para las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, zonas que atraviesan una situación crítica por el avance de los incendios forestales, con foco principal en el desastre ambiental del Parque Nacional Los Alerces.

La decisión de avanzar por decreto, confirmada en redes sociales por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, descarta la opción inicial de tratar el tema mediante una ley en las sesiones extraordinarias, priorizando la velocidad de respuesta ante la catástrofe.

Argumentos y alcance

En los considerandos, el Gobierno sostiene que la magnitud de los incendios, agravados por la sequía y los fuertes vientos, ha generado un “daño ambiental significativo” y pone en riesgo vidas y bienes, superando la capacidad operativa actual. Por ello, se invoca la imposibilidad de esperar los tiempos del trámite legislativo ordinario.

El DNU establece una vigencia de un año para la emergencia y declara a los territorios afectados como “zona de desastre”.

MIRA TAMBIÉN Entradas agotadas para el show de Los Tekis en Cosquín 2026

Quién coordina el operativo

La normativa designa al Ministerio de Seguridad Nacional como autoridad de aplicación. De esta cartera depende la Agencia Federal de Emergencias (AFE) —organismo creado en 2025—, que asumirá la coordinación central de todas las acciones: desde la prevención y el combate del fuego, hasta la asistencia a las víctimas y la recuperación de las zonas dañadas.

La AFE deberá articular sus tareas con los gobiernos provinciales y municipales bajo los protocolos del Plan Nacional de Manejo del Fuego. El decreto, que lleva la firma del Presidente y de todo el Gabinete.