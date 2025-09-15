El Gobierno designó a un nuevo funcionario en la Agencia Nacional de Discapacidad Gianfranco Scigliano fue nombrado subdirector ejecutivo en la Andis. Al igual que el interventor Alejandro Vilches, viene del Ministerio de Salud

El Gobierno nacional oficializó este lunes la designación de Gianfranco Scigliano como subdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), organismo que se encuentra intervenido desde fines de agosto. Al igual que el interventor Alejandro Vilches, Scigliano también proviene del Ministerio de Salud, que conduce Mario Lugones.

La decisión se enmarca en el decreto 601/2025, que dispuso la intervención de la Andis por 180 días tras la filtración de audios en los que el entonces titular del organismo, Diego Spagnuolo, denunciaba un presunto esquema de corrupción y cobro de coimas. El escándalo derivó en la salida de Spagnuolo y en el nombramiento de Vilches, quien ocupaba hasta ese momento la Secretaría de Gestión Sanitaria.

Scigliano venía de ocupar la Dirección Nacional de Articulación y Seguimiento de Políticas Públicas en el Ministerio de Salud. Su llegada a la Andis refuerza el rol de esa cartera en la conducción del organismo, que quedó bajo la lupa tras los audios filtrados y en medio de la polémica por la ley de Emergencia en Discapacidad: el Congreso la aprobó, Milei la vetó y finalmente los legisladores rechazaron el veto presidencial.

Quién es Gianfranco Scigliano

En su perfil de LinkedIn, Scigliano se presenta como un apasionado de la gestión pública y el desarrollo territorial. Es licenciado en Ciencia Política por la UBA, donde también cursó la Especialización en Estudios Políticos, y actualmente realiza una maestría en Administración Aplicada en la Escuela de Negocios de la UNLZ.

“Desde los 18 años he desarrollado mi carrera en el sector público”, escribió en la red social, donde detalla su paso por la Subsecretaría de Tierras bonaerense, el municipio de Esteban Echeverría, el Ministerio de Salud y el Instituto Provincial de la Administración Pública. También dicta cátedra de Mediación Política en el IPAP.

En junio de este año, además, fue incorporado a la Comisión ad hoc para la Revisión y Modernización de las Estructuras Institucionales de los Organismos Descentralizados, creada por resolución 1876/2025 dentro del Ministerio de Salud.

En su presentación personal, Scigliano afirma que “sigo apostando a construir espacios de innovación y equidad desde el Estado”, una definición que contrasta con la mirada del presidente Javier Milei, quien en reiteradas oportunidades sostuvo que su objetivo es “destruir el Estado desde adentro”. La frase del flamante subdirector deja en evidencia la tensión discursiva entre la impronta tecnocrática de algunos funcionarios designados y la retórica liberal del mandatario.

MIRA TAMBIÉN Argentina adelanta la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión

El trasfondo político

La intervención de la Andis estuvo precedida por la difusión de audios en los que Spagnuolo denunciaba presuntas maniobras de corrupción y pedidos de coimas. En esas grabaciones se mencionaban los nombres de Karina Milei, hermana del Presidente; Eduardo “Lule” Menem; y la droguería Suizo Argentina. Incluso el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, apareció señalado.

El escándalo derivó en la salida de Spagnuolo y en el desplazamiento de otros funcionarios. Según explicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, la misión de Vilches será “realizar una profunda auditoría” en la agencia. Ahora, con la llegada de Scigliano, el Gobierno intenta reforzar el control del Ministerio de Salud sobre un organismo que quedó en el centro de la agenda política y social por la ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso, vetada por Milei y finalmente ratificada por los legisladores.