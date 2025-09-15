La Canasta de Crianza de un bebé superó los $432 mil y la de un niño los $542 mil

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer que la Canasta de Crianza subió un 1% mensual en promedio durante el agosto. Con el incremento, se necesitaron al menos $432.161 para criar a un bebé menor de un año. Además, se necesitaron $542.183 para criar a un niño de entre 6 y 12 años.
En un informe, el Indec expuso que los responsables de los bebés menores de un año necesitaron $432.161, ya que requirieron $131.480 para afrontar el costo de bienes y servicios y $300.681 por el cuidado, mientras que los padres de bebés de 1 a 3 años precisaron $513.406, que se dividió entre $169.771 por los bienes y servicios y $343.635 para el cuidado.
En tanto, el organismo encabezado por Marco Lavagna señaló que para criar a un niño de entre 4 y 5 años se requirieron $430.996, por los costos de bienes y servicios ($216.224) y de cuidado ($214.772). También se necesitaron $542.183 para afrontar la Canasta de Crianza de un niño de entre 6 y 12 años, por los bienes y servicios ($268.227) y el cuidado ($273.956).
El Indec obtiene estos valores a partir de una evaluación que incluye tanto el gasto mensual para adquirir los bienes y servicios necesarios para el desarrollo infantil como el costo del cuidado, calculado a partir del tiempo requerido para esta actividad. Es decir, mide la alimentación, vestimenta, vivienda, transporte y cuidados.