El Gobierno dio de baja 20 prepagas: cuáles son las empresas alcanzadas y por qué fueron eliminadas del registro La Superintendencia de Servicios de Salud avanzó con la depuración del padrón y ya suman 139 las firmas dadas de baja desde el inicio de la gestión.

El Gobierno nacional oficializó la baja de 20 empresas de medicina prepaga que figuraban inscriptas en el registro de Agentes del Seguro de Salud pero no tenían actividad real. La decisión fue formalizada mediante un edicto publicado este viernes en el Boletín Oficial, en el marco del proceso de reordenamiento que lleva adelante la Superintendencia de Servicios de Salud.

Según explicaron fuentes oficiales a Infobae, las auditorías detectaron que las firmas alcanzadas no contaban con afiliados, no brindaban prestaciones médicas y no presentaban documentación que acreditara su funcionamiento. Con esta nueva resolución, ya son 139 las empresas dadas de baja desde el inicio de la actual gestión.

Desde el organismo aclararon que la medida no tiene impacto sobre los usuarios del sistema de salud, ya que ninguna de las entidades eliminadas se encontraba prestando servicios al momento de las inspecciones.

Depuración del padrón de prepagas

El proceso de revisión comenzó en los primeros meses del gobierno actual, luego de detectar que el registro oficial incluía numerosas entidades que estaban habilitadas formalmente pero no operaban de manera efectiva. En muchos casos se trataba de estructuras sin actividad, sin afiliados y sin cumplimiento de los requisitos básicos establecidos por la normativa vigente.

“El objetivo es contar con un padrón actualizado y transparente, integrado únicamente por agentes que efectivamente presten servicios de salud”, señalaron desde la Superintendencia.

Una por una, las 20 prepagas dadas de baja

Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería – Servicios Relacionados con la Salud Humana

Mutual Personal John Deere Argentina

Asistencia Mutual Aeronavegante

Instituto Médico Asistencial IMA

Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil

Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina

Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios

Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre

Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo Ltda.

Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios

Asociación Mutual Intercooperativa

Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañas Ltda.

Instituto Materno Infantil S.A.

Empy SRL

Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación

Austral Organización Médica Integral

Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos y Créditos Cuenca del Salado Ltda.

Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda.

IE Emergencias Médicas Bolívar S.A.

Cardio S.A.

Sin consecuencias para los afiliados

Desde el Gobierno insistieron en que las bajas no afectan a beneficiarios, ya que ninguna de las firmas tenía personas afiliadas ni prestaciones en curso. Las auditorías incluyeron controles sobre padrones de afiliados, documentación contable y administrativa, y la verificación de servicios médicos efectivamente brindados.

Además, anticiparon que el proceso de depuración continuará mientras se detecten entidades que no cumplan con los requisitos mínimos para operar. “Ordenar el registro es una condición necesaria para fortalecer la supervisión del sistema de salud”, señalaron desde el sector.