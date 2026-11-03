El Gobierno dio marcha atrás y descartó cobrar Ganancias por la venta de CEDEARs Desde el Ejecutivo aclararon que retirarán un artículo del proyecto de Ley de Competitividad Financiera que modificaba el tratamiento impositivo de los Certificados de Depósito Argentinos y establecía un mecanismo de “transparencia fiscal” para los certificados adquiridos desde el 31 de octubre de 2026

El Gobierno incluyó en el proyecto de ley de reforma del mercado de capitales que llegó este martes al Congreso una modificación impositiva que podría afectar a los ahorristas que invierten en Certificados de Depósito Argentinos (Cedears), uno de los instrumentos más utilizados para acceder a acciones de empresas extranjeras desde la Argentina.

La iniciativa propone eliminar la exención del Impuesto a las Ganancias para la compraventa con estos certificados, que pasarían a tributar bajo las mismas reglas que las acciones compradas directamente en el exterior.

Los Cedears permiten invertir en compañías internacionales, como Apple o Microsoft, desde una cuenta comitente argentina y sin necesidad de operar en una bolsa extranjera. Actualmente, las personas humanas residentes en el país están exentas de pagar Ganancias por los resultados de su compraventa, siempre que las operaciones se realicen bajo las condiciones establecidas por la legislación.

El artículo 230 del proyecto establece que la exención dejará de aplicarse a los certificados adquiridos a partir del 31 de octubre de 2026, cuando los activos extranjeros que representan no hubieran gozado del mismo beneficio impositivo si se hubieran comprado directamente. Cabe destacar que los dividendos que se pagan por la tenencia de Cedears sí están alcanzados por el tributo.

En términos concretos, esto significa que un ahorrista que compre Cedears después de la fecha establecida y luego los venda con una ganancia debería pagar el 15% sobre el resultado alcanzado por el impuesto.

La modificación no supone, sin embargo, un impuesto sobre el valor total de los Cedears que un ahorrista mantiene en su cartera. El tributo se aplicaría sobre la ganancia obtenida en la operación de venta, no por el hecho de conservar los certificados.

En los fundamentos del proyecto, el Poder Ejecutivo sostiene que existe una diferencia injustificada entre el tratamiento tributario de las acciones extranjeras compradas directamente y el de los certificados que las representan en el mercado argentino.

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Según el Gobierno, “la redacción vigente ha permitido una fisura en el sistema mediante la cual los inversores locales adquieren certificados de depósito (fundamentalmente Cedears) para gozar de la exención impositiva aplicable a los valores negociables locales, cuando en realidad están invirtiendo en activos subyacentes extranjeros que, de ser adquiridos de forma directa, se encontrarían plenamente gravado”.

El Ejecutivo propone corregir esa diferencia mediante un criterio de “transparencia fiscal”. En otras palabras, busca que el tratamiento impositivo dependa de la inversión que existe detrás del certificado y no del instrumento utilizado para realizarla.

Pero la justificación oficial también tiene un componente económico: incentivar que una mayor proporción del ahorro de los argentinos se destine a inversiones dentro del país. En ese sentido, los fundamentos señalan que la reforma busca “eliminar subsidios fiscales indirectos a la tenencia de activos externos que no generan externalidades positivas en la economía nacional”.

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Qué son los Cedears

Los Certificados de Depósito Argentinos son instrumentos financieros que permiten invertir en acciones de compañías sin necesidad de abrir una cuenta en el exterior ni operar directamente en Wall Street. Se negocian en el mercado de capitales argentino y representan acciones de empresas que cotizan en bolsas internacionales, principalmente de Estados Unidos, Europa y otros mercados.

Cuando una persona compra un Cedear de, por ejemplo, Microsoft o Coca-Cola, está adquiriendo un certificado respaldado por acciones de esa compañía que se encuentran depositadas en el exterior. Por eso, su cotización está vinculada tanto con la evolución del precio de la acción original como con el movimiento del dólar contado con liquidación (CCL).

Una de sus características principales es el denominado ratio de conversión, que establece cuántos Cedears equivalen a una acción de la compañía extranjera. Esto permite invertir en una fracción del valor de una acción internacional y acceder a empresas globales con montos relativamente bajos.

El crecimiento de los Cedears también se refleja en las estadísticas del mercado de capitales argentino. Según un informe presentado por Bolsas y Mercados Argentinos (Byma) con motivo de su noveno aniversario, más de 878.000 cuentas operaron estos instrumentos durante el último año y ya hay más de un millón de inversores que mantienen posiciones en ellos.