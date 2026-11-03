Sandra Pettovello aseguró que León XIV “no dará mensajes políticos” durante su visita La ministra de Capital Humano reclamó que no se hagan “interpretaciones direccionadas” sobre las homilías del Papa en la Argentina.

El Gobierno negó tensiones con la Iglesia y aseguró que León XIV “no dará mensajes políticos” durante su visita. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, reclamó que no se hagan “interpretaciones direccionadas” sobre las homilías del Papa en la Argentina, donde estará entre el 8 y el 11 del corriente.

La ministra dijo que tiene “una relación fluida con el Episcopado” y planteó: “La Iglesia va a hablar de los temas de la Iglesia, que tienen que ver con la pastoral, con la protección de los vulnerables, con la pobreza, ¿de qué otra cosa hablaría la Iglesia?”.

En declaraciones a Radio Mitre, Pettovello afirmó que “los obispos no están en desacuerdo con la labor del Ministerio” y reconoció que “siempre hay alguna cuestión para mejorar” en salud, prestaciones sociales, discapacidad.

A su vez, sostuvo que mantiene un “diálogo interesante” con la Iglesia y descartó de plano cualquier tipo de “enemistad o mala relación”.

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La ministra de Capital Humano aclaró: “La Iglesia siempre va a querer proteger a los vulnerables, pero yo no quiero hablar por parte de la Iglesia. La Iglesia dirá lo que tiene que decir. A veces se quejan de la mala interpretación de lo que dicen”.

La funcionaria ejemplificó: “Si le preguntan a un obispo, bajando de un avión, por la morosidad, la verdad, ¿qué puede decir?: ‘Uy, sí, qué mal que haya morosidad’. Pero no es algo dirigido al Gobierno, como quejas, sino que, bueno, contestan como parte de la Iglesia. El Ministerio que tiene más relación con ellos es Capital Humano y la mala relación no existe. ¿Por qué seguir insistiendo en eso?“.

Sandra Pettovello dijo que el Papa no dará un “mensaje político” durante su visita a la Argentina

La ministra de Capital Humano además aseguró que el Papa no dará un “mensaje político”: “Hablando con la Iglesia argentina y el Vaticano, no tienen la intención de dar ningún mensaje político. De ninguna manera va a venir el Papa a hacer ningún comentario de la política local. Nos visita un líder mundial, habla de la paz”.

La funcionaria además pidió no hacer “interpretaciones direccionadas” sobre la visita del sumo pontífice y de sus homilías: “Hacer cualquier interpretación política direccionada hacia un gobierno es no conocer el Vaticano, la labor, la responsabilidad que tiene el Papa, el hombre más importante del mundo”.

Fuente TN