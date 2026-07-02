La pareja de Barrelier no declaró y sigue imputada por encubrimiento agravado La acusada compareció ante el fiscal Raúl Garzón y optó por no responder preguntas. La causa se encamina hacia la elevación a juicio.

Maranela “la gringa Ludmila” Palmero, la cuarta persona detenida en el marco de la investigación por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba, se negó a declarar este jueves ante el fiscal Raúl Garzón, quien lleva adelante la causa. Según confirmó su abogado, Alberto Jaime Felsztyna, la acusada optó por no brindar testimonio y mantuvo su postura en la indagatoria.

“Negó los hechos, se abstuvo de declarar. Se mantiene la misma imputación que es encubrimiento agravado”, señaló el letrado en declaraciones a ElDoce.

Traslado a Fiscalía y estrategia de defensa

Palmero, pareja de Claudio Barrelier —principal imputado y con quien convivía en la vivienda donde ocurrió el crimen— fue trasladada esta mañana a la fiscalía para ser indagada. Sin embargo, decidió no dar su versión sobre lo ocurrido durante la madrugada del domingo 24 de mayo.

Su abogado también fue consultado por un mensaje que la acusada habría enviado a Barrelier la noche del femicidio, relacionado con un presunto grito, aunque evitó dar precisiones al respecto hasta acceder al expediente. Felsztyna indicó que, por el momento, la situación procesal de su defendida no presenta cambios y adelantó que solicitará su libertad a medida que avance la investigación.

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La causa principal y los otros imputados

Palmero continúa detenida e imputada por encubrimiento agravado, mientras que la investigación principal tiene como acusado a Barrelier por el femicidio de la adolescente de 14 años. En la misma causa también están detenidos Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, señalados como presuntos encubridores.

El fiscal Garzón ya dictó la prisión preventiva para los tres principales imputados. Barrelier está acusado de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causae y violencia de género, figura que encuadra el hecho como femicidio.

En tanto, Fassetta y Andreani fueron imputados por encubrimiento doblemente calificado, tanto por la gravedad del delito precedente como por haberse cometido en un contexto de violencia de género. Ambos negaron los hechos durante sus declaraciones.

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Avance de la investigación

Con las prisiones preventivas ya dictadas, la Fiscalía consideró que existen elementos suficientes para sostener las imputaciones y garantizar el normal desarrollo de la investigación. En esta etapa, el fiscal Garzón continúa con la recolección de pruebas y la preparación del requerimiento de elevación a juicio, paso previo al inicio del debate oral.