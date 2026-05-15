El Gobierno envió a EE.UU. una lista con 34.000 hinchas argentinos que tendrán prohibido el ingreso al Mundial 2026 La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que la nómina incluye a barras bravas con derecho de admisión y a 13.000 deudores alimentarios morosos. La medida busca establecer reglas claras frente a los violentos durante el torneo internacional.

De cara a la máxima cita del fútbol internacional, el Gobierno nacional confirmó el envío a Estados Unidos de una lista que contiene los nombres de 34.000 hinchas argentinos que no podrán ingresar a los estadios durante el Mundial 2026, el cual se desarrollará desde el 11 de junio hasta el 18 de julio.

La medida fue adelantada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, durante una entrevista televisiva, y oficializada a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial. La nómina marca un precedente importante, ya que no solo incluye a personas con antecedentes de violencia en el fútbol, sino que suma a miles de padres que no cumplen con la cuota alimentaria de sus hijos.

Los detalles de la medida oficial

Durante su anuncio, Monteoliva brindó precisiones sobre la composición de esta extensa lista de prohibición:

“Incluimos a 13.000 deudores alimentarios morosos en el registro de personas que tienen derecho de admisión en los estadios, que ya tenían 21.000. Estamos enviando a Estados Unidos la lista con 34.000 personas que no van a poder entrar a la cancha en el Mundial”. MIRA TAMBIÉN Sorpresa en Chubut por la aparición de “peces pene” tras la ciclogénesis

La funcionaria remarcó que el objetivo central de esta decisión es “mostrar nuestra posición frente al tema y, fundamentalmente, establecer reglas claras con los violentos y los deudores alimentarios”.

Qué dice la resolución en el Boletín Oficial

La decisión quedó formalmente plasmada mediante una resolución firmada por la cartera de Seguridad, estableciendo los siguientes lineamientos:

Artículo 1: Instruye poner a disposición de la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina toda la información sobre los individuos con restricciones vigentes para el ingreso a eventos deportivos, según los registros del Programa Tribuna Segura. Esto se ejecuta en el marco de los acuerdos de seguridad bilaterales firmados de cara al Mundial 2026.

Instruye poner a disposición de la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina toda la información sobre los individuos con restricciones vigentes para el ingreso a eventos deportivos, según los registros del Programa Tribuna Segura. Esto se ejecuta en el marco de los acuerdos de seguridad bilaterales firmados de cara al Mundial 2026. Artículo 2: Ordena a la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos de la Secretaría de Seguridad Nacional ejecutar todas las acciones que sean necesarias para cumplir con el protocolo de tratamiento de la información confidencial.

¿Quiénes integran la lista negra?

De acuerdo a la información suministrada por el Gobierno, los 34.000 argentinos vetados se dividen en los siguientes grupos:

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Violentos en el fútbol: Personas que ya cuentan con derecho de admisión vigente por haber protagonizado incidentes, peleas o actos vandálicos en los estadios argentinos.

Personas que ya cuentan con derecho de admisión vigente por haber protagonizado incidentes, peleas o actos vandálicos en los estadios argentinos. Deudores alimentarios: Un total de 13.000 personas inscriptas en el registro de morosos por no cumplir con las obligaciones económicas hacia sus hijos.

Un total de 13.000 personas inscriptas en el registro de morosos por no cumplir con las obligaciones económicas hacia sus hijos. Sancionados de Tribuna Segura: Hinchas que fueron penalizados por diversos motivos (tenencia de estupefacientes, uso de pirotecnia no autorizada, etc.) en el marco de los operativos del Programa Tribuna Segura.

TN