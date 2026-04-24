El Gobierno flexibilizó la prestación de información climática para vuelos El Ejecutivo nacional publicó un decreto con el cual permite a “terceros debidamente habilitados” suministrar los datos que actualmente son provistos por el Servicio Meteorológico Nacional para permitir el normal funcionamiento de los aeropuertos del país

En el marco del conflicto con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Gobierno modificó el sistema de prestación de la información climática para los vuelos mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial. La medida se oficializó en paralelo a la suspensión del paro que había sido lanzado por los trabajadores del SMN para este 24 de abril.

Con los cambios en el esquema de servicio meteorológico para los vuelos, el Gobierno busca evitar que el cese de la prestación de los servicios del SMN afecte la actividad en los aeropuertos del país. Ahora, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (Eana) será la encargada de prestar el Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea bajo un esquema abierto a terceros.

“Resulta necesario establecer un esquema que habilite la provisión del Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea (MET) bajo modalidades más flexibles, que permitan garantizar su prestación continua, ya sea en forma directa o a través de terceros debidamente habilitados”, sostiene el DNU.

Además, se dispuso que el SMN seguirá prestando el servicio MET a la empresa de navegación aérea nacional de manera transitoria, por hasta 180 días hábiles para evitar “cualquier afectación inmediata del servicio”.

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La Empresa Argentina de Navegación Aérea será la encargada de prestar el Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea bajo un esquema abierto a terceros.

Según el Gobierno, una eventual interrupción del Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea afecta “de manera inmediata e integral el funcionamiento del sistema aeronáutico en su conjunto”.

En otro tramo del decreto se indica que el SMN dejará de percibir el 10% de la Tasa de Protección al Vuelo que se destinaba de forma automática para su financiamiento. La decisión busca “asegurar un correcto, justo y equitativo financiamiento de las prestaciones involucradas”.

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La modificación en el esquema del servicio meteorológico se da en medio de un enfrentamiento de las autoridades nacionales con los trabajadores del SMN, tras el anuncio de cierre de estaciones meteorológicas y despidos.

“Las medidas adoptadas se orientan a dotar al sistema de mayor flexibilidad operativa, diversificación de prestadores, separación de funciones regulatorias y operativas, y mecanismos que permitan asegurar la prestación continua de los servicios involucrados”, justificaron desde el Gobierno.

La Eana será la encargada de garantizar que los prestadores cumplan con los “estándares de calidad y de seguridad operacional” que establece la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac).