El Gobierno lanzó un plan federal para combatir las estafas virtuales y los esquemas piramidales A través de una resolución del Ministerio de Seguridad publicada este lunes en el Boletín Oficial, se oficializó el "Plan Federal de Lucha contra el Fraude Ciberasistido". Buscan coordinar acciones con las provincias para frenar el avance de los delitos informáticos.

El avance de la tecnología y el uso intensivo de billeteras virtuales trajeron consigo un aumento exponencial de las estafas digitales. Para hacerle frente a esta problemática que afecta a miles de usuarios, el Gobierno nacional oficializó este lunes la creación del Plan Federal de Lucha contra el Fraude Ciberasistido, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Seguridad para prevenir, detectar y combatir los delitos informáticos en todo el país.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 231/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial. En el texto, la cartera de Seguridad instruye a la Dirección de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos a coordinar la implementación transversal de este programa, trabajando codo a codo con todas las áreas competentes y las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales.

Alerta por las estafas piramidales y ejes del plan

El nuevo plan busca reforzar y complementar iniciativas de ciberseguridad previas (como el programa ForCIC) para lograr una respuesta más rápida y coordinada ante los incidentes cibernéticos. Según detalla el informe, la estrategia integral incluye las siguientes acciones clave:

Anticipación de fraudes masivos: Detección proactiva de delitos, con especial foco en desarmar esquemas piramidales (tipo Ponzi) antes de que capten a un gran volumen de víctimas.

Detección proactiva de delitos, con especial foco en desarmar esquemas piramidales (tipo Ponzi) antes de que capten a un gran volumen de víctimas. Gestión de denuncias: Mejora en la canalización de los reportes para agilizar las investigaciones y realizar un análisis estadístico preciso de los casos.

Mejora en la canalización de los reportes para agilizar las investigaciones y realizar un análisis estadístico preciso de los casos. Concientización y educación: Campañas orientadas a la ciudadanía para alertar sobre las nuevas modalidades de robo de datos y dinero.

Campañas orientadas a la ciudadanía para alertar sobre las nuevas modalidades de robo de datos y dinero. Marco normativo: Desarrollo de nuevas regulaciones y vinculación directa con los organismos reguladores del Estado.

Convocatoria a todas las provincias

Para que la iniciativa tenga un alcance real y efectivo, el Gobierno incluyó en la normativa una convocatoria formal a todas las jurisdicciones (provincias y municipios) para que adhieran al plan.

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El objetivo de esta invitación es “fortalecer la colaboración interinstitucional y el intercambio de información”, permitiendo que las autoridades locales, federales e incluso los organismos internacionales conformen un frente unido para lograr “un ciberespacio seguro, confiable y resiliente para todos”.