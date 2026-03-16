“Tiene que ser un post épico”: los chats de Novelli sobre $Libra que complican a Milei Se difundieron conversaciones del trader que indicarían que habría tenido acceso o manejo de redes sociales del presidente. Esta tarde, habrá una conferencia de prensa en el Congreso con las novedades surgidas en la comisión investigadora.

Además del supuesto acuerdo por US$ 5 millones por el apoyo del presidente Javier Milei al proyecto $Libra y de la comunicación constante con el lobbyista y trader Mauricio Novelli en los momentos más críticos del lanzamiento del activo digital, ahora se difundieron chats del propio Novelli que indicarían que habría tenido acceso a redes sociales del presidente. Esta tarde, habrá una conferencia de prensa en el Congreso con las novedades surgidas en la comisión investigadora.

Según informó agencia Noticias Argentinas, la querella encabezada por el abogado Martín Romeo, junto a Agustín Drombala, aseguró haber detectado mensajes que indicarían que el asesor cripto habría tenido acceso o incluso manejo de redes sociales de Milei.

El hallazgo surge de conversaciones que formarían parte del material analizado por el equipo jurídico en el marco de la causa. En esos chats aparecen intercambios entre Novelli –identificado como “Mau (owner)”– y otros integrantes de un grupo vinculado al mundo cripto.

Uno de los diálogos difundidos corresponde al 16 de septiembre de 2024 y muestra una conversación grupal de la que participaban, entre otros, Novelli y “Sergio Crypto City”, que Página 12, identificó como Sergio Morales, asesor en ese momento de la Comisión Nacional de Valores (CNV), organismo que supervisa y regula el mercado de capitales.

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Morales: “Chicos, necesito el pos como main speaker (orador principal) de Javier. Tomi necesitamos esto asap (SIC). Estaría bueno una imagen de él, en una conferencia con público, tiene que ser un post épico”.

Novelli: “Todo esto es Tomi porque mañana veo a Milei. Y le voy a agarrar el cel para darle RT (retuit).

Al día siguiente, 17 de septiembre, Novelli avisa en el mismo grupo que ya había hecho lo prometido.

Novelli: “Listo. Objetivo cumplido. Ahora a mostrarle a todos y que la chupen bien chupada (SIC). A ver si vuelven a dudar de nosotros. Hdmp. Es más, el viernes me saco una foto con él dándole un beso”.

Morales: “Me voy a poner celoso”.

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Para los abogados querellantes, estos diálogos podrían sugerir un nivel de cercanía y coordinación que consideran relevante para la investigación judicial. Así también lo entienden en el Congreso, que sigue de cerca el caso. El diputado nacional Maximiliano Ferraro, presidente de la Comisión Investigadora en Diputados anticipó para esta tarde una conferencia de prensa con más novedades.

En declaraciones a radio Mitre esta mañana, sostuvo que persisten preguntas sobre la adjudicación del contrato vinculado al token Libra y afirmó que las pruebas muestran que “el presidente mintió”. Al estallar el escándalo en febrero de 2025, la primera reacción de Milei en una entrevista televisiva fue aclarar que no estaba muy al tanto de los detalles del proyecto ni de sus creadores.

El diputado remarcó que la investigación permitió rastrear 16 ingresos a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos de intermediarios relacionados con el lanzamiento de la criptomoneda. Además, se identificaron transferencias que coinciden con un memo hallado por peritos informáticos en el marco de la investigación judicial.

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